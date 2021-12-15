15 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Оксана Переможенко, , 08:54 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Германию из-за препятствования поставкам вооружений Киеву по линии НАТО. Об этом украинский лидер заявил в интервью итальянскому изданию La Repubblica, текст которого 14 декабря был опубликован пресс-службой офиса украинского президента.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы готовы к любым сценариям. Этого, к сожалению, нельзя сказать обо всех европейских странах. Например, Германия недавно помешала нам в поставках по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем, являющихся исключительно оборонительными инструментами», — пожаловался он.

Зеленский также заявил, что Киев вправе покупать такое оружие.

«Неужели мы на восьмом году войны не имеем на них права? Очевидно, что имеем», — сказал он, добавив, что «в некоторых столицах по-прежнему побеждает страх».

Заявление украинского лидера обсудили на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook. Многие выразили усталость от войны, заявив о необходимости мира.

«Что происходит, люди? Кругом одни только лозунги и ненависть. Я не хочу войны, я против поставок в Украину оружия и превращения нашей многострадальной страны в полигон военных действий!» — отреагировала Таня К.

Военная помощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«У нас все кругом виноваты. Скоро не будет ни одной дружественной страны. Никому не нравится, когда слабый, бедный учит жить того, у кого ждет помощи», — добавила Катерина У.

«Они просто знают, что «мы» всегда просим, а сами замки за миллионы строим. И они, по сути, правы», — ответил Катерине У. Ihor B.

«Не дают, чтобы мы не были, как обезьяна с гранатой! Расследуйте сначала, куда наше исчезает и зачем сгорели склады!» — призвала Нелли М.

«На мой взгляд как-то не годится Зеленскому вешать ярлыки на другие государства. Этим ничего не добьешься, только настроишь людей против Украины. Сколько можно наживать врагов?» — задался вопросом Владимир К.

«А без оружия договориться не пробовал?» — поинтересовалась Елена М.

«Ну и как это оружие бы помогло? Интересно, он вообще или какие другие специалисты пробовали какой-то прогноз (анализ) делать развития событий?» — задумался Станислав М.

«Какое оружие, заканчивай войну!» — призвала Валентина С.

«В последнее время у меня к президенту только один вопрос (не то, что бы вопросов совсем не было…): скоро ли мы перестанем, как нищие, ездить по миру и побираться? «Мы» — ясно, что Украина, в лице президента», — отметил Виктор С.

«Ой, доиграется наш горе-президентик. Так хотя бы все были «глубоко обеспокоены», а скоро, пожалуй, уже повернутся к нам весьма уважаемым местом», — пишет Оля Г.

«[Глава фракции «Слуга народа» Давид] Арахамия атомную бомбу хочет, Зеленский — оружие. Не боитесь ответку получить? Поэтому и не дают. Оружие — не игрушка», — написала Ольга Ч.

Давид Арахамия Gov.ua

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»Скорее не страх, а недоверие не к Украине, как государству, а к сегодняшней власти. После стольких громких скандалов европейцам приходится перестраховываться», — отреагировала Светлана О.

«Вот пусть Зеленский и его «слуги» (депутаты фракции «Слуга народа» — О. П.) берут это оружие в руки и на передовую!!! А то хотят чужими руками жар загребать!!! Вперёд, патриоты! Или планируют в Киеве в тёплых кабинетах отсидеться?..» — подытожила Алиса П.

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