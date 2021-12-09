«Предатели и попрошайки не нужны никому» — сети о членстве Украины в НАТО
Вступление Украины в НАТО в ближайшие десять лет вряд ли будет одобрено. Об этом 9 декабря со ссылкой на источник сообщает агентство Associated Press. По информации источника, данная позиция Госдепа США была доведена до Киева.
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Новость обсудили в украинском телеграм-канале «Наглый». Многие указали на то, что нормальным жителям Украины понятны реальные перспективы вступления страны в НАТО.
«Нормальные украинцы все знают, что в НАТО не будем…» — написал Игорь.
«Украина в НАТО и не нужна. Ее никто и никогда не примет такую. Она нужна только для ослабления РФ, и при этом сама должна исчезнуть, чтобы не просить денег у Запада», — добавил Андрей.
«Потерявшая независимость Украина не стыдится быть колонией», — добавил Ab7inth.
«Опять зрада зрадная (зрада — интернет-мем, обозначающий провал в украинской политике — М. Р.). Доколе?» — пишет Жора З.
«Наступит момент, когда все славяне объединятся против западного колониализма и гегемонии», — считает Александр Г.
«А меня только что мыслишка посетила, зачем нужно НАТО, если СССР-то нет? Получается НАТО сдерживает несуществующую страну», — отметил «Сир Эртур Дейн 84».
«Сколько уже можно это объявлять? Уже лет пять как все понятно даже самым тугодумам. Дебилам объявлять что-то вообще бесполезно», — отреагировала Oksana.
«Тоже мне новость…» — написал Sergej.
«Ну так хорошо… [Зачем] оно нужно? Европейские тарифы мы уже имеем, проезд европейский… и т.д.», — иронизирует Oleg.
«Зрадометр (от слова «зрада» — М. Р.) последние 2 дня зашкаливает», — отметил Михаил Л.
«Деточка, а вам не кажется, что ваше место возле…». Предатели и попрошайки не нужны никому во все времена. А этот ярлык, похоже, надолго за кем-то закрепился. Хотя, возможно, я ошибаюсь», — добавил Ilia.
«Как же стыдно за нас. Такая офигенная могла бы быть страна! Наши ресурсы, расположение, люди… (не все). Мы можем быть связующим звеном! Лидерами, мнения которых слушались бы и слева, и справа… А мы — попрошайки, побирушки, униженные, запуганные, глупые», — отреагировала Натали.
«Обещать — не значит жениться», — смеется Oleg G.
«Вот удивляюсь, не надоело воевать, разделять, ненавидеть? Всего-то надо дать людям их историю, их героев, их память, их язык! Не навязывать ненавязываемое! И будет всем счастье!» — подытожила Irina.
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