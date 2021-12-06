6 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление главы Мюнхенской конференции по безопасности, немецкого дипломата Вольфганга Ишингера, порекомендовавшего официальному Киеву брать пример с Финляндии в вопросе взаимоотношений с НАТО.

Мирослава Романенко, , 17:28 — REGNUM Глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер порекомендовал официальному Киеву брать пример с Финляндии в вопросе взаимоотношений с НАТО. Об этом 5 декабря политик рассказал в интервью изданию Handelsblatt.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы могли бы рекомендовать Украине в долгосрочной перспективе начать брать пример с финнов. Финляндия является членом ЕС, но не НАТО», — заявил он.

По словам дипломата, членство Украины в НАТО может стать «красной чертой» для России. При этом он отметил, что сейчас нельзя сделать прогноз о том, примут ли Украину в Североатлантический альянс.

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Заявление Ишингера обсудили в украинских телеграм-каналах «Бородатая Бабушка» и «Новое Издание». Многие задались вопросом, зачем Украине вообще стремиться к членству в Евросоюзе, добавив также, что дипломат также фактически сказал Киеву «нет» относительно вступления Украины в НАТО.

Вольфганг Ишингер OSCE

«Что, кроме кредитов и пустых обещаний, дала Украине Европа? Может, хватит ждать чуда, что придет добрый дядя и всё решит! Фантазёры! Достали уже маревом!» — написал Вадим.

«А зачем нам вообще в Евросоюз?» — задалась вопросом Ирина А.

«Ну хоть щеколдочку от форточки», — отреагировал Серж Ч.

«Ну и правильной дорогой идём, товарищи — у нас ещё столько лишнего населения… Вон в той же Финляндии всего 5,5 млн, и там так хорошо…» — с сарказмом пишет Andrey.

«Когда-то по молодости лет я считала, что НАТО равно прекрасная жизнь, но папа мне очень доступно пояснил смысл: «Если где-то война, то твоего ребенка заберут воевать, хочешь ты этого или нет». В момент у меня всё встало с головы на ноги, такое подобие прозрения», — отметила Bastinda.

«У нас и так самая сильная армия в мире!!! Зачем нам НАТО?» — не без иронии поинтересовался Денис.

Подачки. Зеленский. ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«7 лет коту под хвост!» — добавил Александр, указывая на заявленный Киевом курс в НАТО после государственного переворота 2014 года.

«И на Швецию. Она тоже не состоит в НАТО, но состоит в ЕС. А ещё лучше на Швейцарию, та вообще не состоит ни там, ни там и отлично себя чувствует», — добавил VK.

«Практически прямым текстом нашим… говорят, что никакого НАТО», — смеется «Kіевлянинъ».

»Никто не хочет вписываться за провокации незалежной», — написала Eugenia T.

«Как бы ему теперь придумать, почему Украину и в ЕС не возьмут…» — подытожила Лизанька.

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