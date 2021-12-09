Бухарест, , 13:10 — REGNUM Украина не может рассчитывать на полноправное членство в структурах Североатлантического альянса, поскольку эта страна не соответствует основным критериям государства-кандидата западного военного блока. Об этом 8 декабря в ходе интервью бухарестскому телеканалу Digi24 заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

НАТО и Украина Gov.ua

По словам главы румынского внешнеполитического ведомства, официальному Киеву необходимо сосредоточить усилия на решении внутренних политических и экономических проблем.

«Участие в альянсе определяется не только реформой вооруженных сил, но и выполнением целого ряда условий в области развития демократических институтов, — резюмировал, в частности, он. — В настоящее время мы можем гарантировать своим украинским соседям содействие в реализации совместных партнерских программ и выделение материальной и технической помощи в рамках НАТО».

Тем не менее, Б. Ауреску подчеркнул необходимость активизации натовских усилий по урегулированию обстановки в Донбассе.

Заявление Б. Ауреску прозвучало сразу же после возвращения главы румынского МИД из Риги, где он принимал участие в саммите министров иностранных дел стран-членов НАТО. На форуме в столице Латвии обсуждались темы укрепления восточных границ альянса и усиление военного присутствия США в Румынии.