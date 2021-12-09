Украинское правительство намерено штрафовать граждан страны за отрицание фактов «вооруженной агрессии» России и «оккупации» украинской территории. Соответствующий законопроект, в соответствии с которым предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных нарушениях, одобрили 9 декабря в кабинете министров, сообщает ТАСС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воздух

Законопроект «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных нарушениях относительно публичного отрицания фактов вооруженной агрессии РФ против Украины, временной оккупации Россией территории Украины и попыток легализовать и легитимизировать аннексию части территории Украины» инициировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба настаивает, чтоб авторы подобных высказываний, обращенных минимум к двум лицам, в том числе через интернет, а также на плакатах, транспарантах и листовках, подлежали наказанию в виде штрафа от $625 до $1250, а в том случае, если эти действия осуществлены повторно — от $1 250 до $1 875. Проект закона направлен в украинский парламент для утверждения.

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах VESTI и Klymenko Time. Многие квалифицировали законопроект, как запрет гражданам Украины иметь свое мнение относительно происходящего в стране.

«Когда меньшинство… прекратит издеваться над страной???» — отреагировал Viktor.

«Очередная иллюстрация того, как Кулебы (Дмитрий Кулеба. — министр иностранных дел Украины — О. П.) и иже с ними любят затыкать рот и принуждать к «единственно правильному» мнению. Как говорится, они не только умеют, но и любят это делать», — пишет Алексей Н.

Kmu.gov.ua Дмитрий Кулеба

«Кто вас притесняет? Да кто вас ограничивает в правах, это всё выдумки российского ТВ». Ждём наказания за мыслепреступления», — добавила Лизанька.

«Ну у нас тогда 73% (столько за Зеленского (против Порошенко) проголосовали в 2019 году. — О. П.) потенциальных преступников! Пора эту страну уже в колючую проволоку обмотать…» — с сарказмом отметил VV.

«Проблем же нет на Украине ни с ценами, ни с тарифами, ни с рабочими местами?! Надо постоянно орать об «агрессии» и «аннексии». Немудрено, что Запад и США сливают Украину, так задолбали ее руководители своим нытьем и попрошайничеством!» — отреагировала Svetlana D.

«Можно еще добавить запрет говорить о повышении цен, о маленьких пенсиях и зарплатах, о массовой эмиграции молодежи, о коррупции и воровстве власти…» — добавил L. Maks.

«Одним словом — демократия», — с сарказмом пишет Alexander M.

«Чем больше таких решений, тем больше людей их будет ненавидеть, и тем быстрее это шоу закончится», — считает Denis.

«В любой стране есть дураки, но чтобы у дураков была своя страна?!» — задумался Valentin S.

«Официально война не идёт, документов подтверждающих нет, но врать должна вся страна, иначе тюрьма!» — написала Ольга У.

«Еще и за отрицание того, что майдан это хорошо — 100 лет лагерей», — пишет Pav Br.

(сс) Ivan Bandura Майдан на Украине

«Боже, уже не знают, что придумать, чтобы люди перестали иметь своё мнение!» — подытожила Анна М.

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Отметим, глава украинского правительства Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале подчеркнул, что в соответствии с законопроектом предполагается усиление ответственности за отрицание «российской агрессии» публичных лиц. Закон, по словам Шмыгаля, будет касаться именно политических деятелей страны.

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Напомним, ранее мэр Полтавы Александр Мамай в эфире телеканала «Наш» заявил, что конфликт в Донбассе — это «война между братьями» и в то же время противостояние между Россией и США.