Полтава, Украина, , 09:24 — REGNUM Конфликт на востоке Украины — это «война между братьями» и в то же время — противостояние между Россией и США. Такое мнение 6 декабря высказал мэр Полтавы Александр Мамай в эфире телеканала «Наш».

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Как отметил полтавский градоначальник, по его мнению, на украинской территории «воюют две сверхдержавы — это Соединенные Штаты Америки и Россия».

Также он отметил, что молодежь, к примеру, студенты военной кафедры Полтавского технического университета, в ходе «неофициальных бесед» высказывается против внешнего управления Украиной.

«Очень много общаясь с жителями нашего города, все больше и больше убеждаюсь и сам лично, и вижу позицию населения… Очень обидно, что идет брат на брата», — сказал Мамай.

При этом мэр Полтавы также посетовал на введенные в 2014 году Украиной экономические санкции, из-за чего «почти закрыт» местный электромеханический завод «Лтава».

"Там работало пять-восемь тысяч человек на оборону, космические мощности, очень высокотехнологичное предприятие. Я общаюсь с владельцем этого предприятия, но, к сожалению, сегодня со всеми этими санкциями оно не может работать на Россию, люди остаются без работы, идут на биржу», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков заявил, что слова министра обороны Украины Алексея Резникова о «миллионах» беженцев в Европе в случае «вторжения» России является всего лишь попыткой запугать западные страны.