7 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что данные мэра украинского города Полтавы были внесены в список «врагов Украины», размещенный на скандальном сайте «Миротворец».

Оксана Переможенко, , 18:20 — REGNUM Данные мэра украинского города Полтавы были внесены в список «врагов Украины», размещенный на скандальном сайте «Миротворец». Александра Мамая администраторы сайта признали «пособником террористов и российских оккупантов».

Украина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В базе данных «Миротворца» Мамай оказался после своих заявлений о войне в Донбассе. По его словам, на украинской земле идёт война между братьями, но вместе с тем «воюют две сверхдержавы — это Соединенные Штаты Америки и Россия».

Администраторы «Миротворца» обвинили градоначальника Полтавы в «распространении кремлёвской пропаганды», участии в «гуманитарной агрессии» против Украины и в российских «пропагандистских мероприятиях».

Александр Мамай Rada-poltava.gov.ua

Читайте также: Мэра Полтавы причислили к «врагам Украины» за оценку конфликта в Донбассе

Новость обсудили в телеграм-канале «Новое Издание», а также на YouTube-канале Klymenko Time. Многие указали на то, что на сайт «Миротворец» мэра Полтавы внесли «за правду».

«За правду банят», — написал Roman.

«Кто бы сомневался», — добавил Oleksandr K.

«За правду. Эту помойку «Миротворец» ещё не закрыли?» — задался вопросом Сергей С.

«Это ещё СБУ не слышала его выступление, сейчас займутся им вплотную», — написала Eugenia T.

СБУ President.gov.ua

«На… [«Миротворец»] попасть — это признание! Значит, хороший человек и правду говорит», — отметил Павел.

«Миротворец» — это сайт для переписи населения, через пару лет всё население Украины будет на этом ресурсе, ну, а посчитать внесённых — дело техники…» — с сарказмом добавил Evgeniy B.

«Вот что значит свобода и демократия! Все по Оруэллу!» — отреагировал Andy P.

«Героя Украины дают сейчас в основном мразям. На «Миротворец» попадают в основном адекватные люди. Может, на «Миротворец» попадают миротворцы?» — задумался Николай.

«Проведите референдум и ещё миллионов 20 внесите», — иронизирует Александр.

«Ещё одним адекватным и умным украинцем стало больше», — отметил «Kіевлянинъ».

"Вот этим 15-минутным разговором Мамай обеспечил себе мэрское кресло в будущем! Хитер же!» — пошутил «Левый взгляд».

«Не жалею, что голосовала за него. В городе, конечно, проблем не перечесть, но где их нет. Зато наш мэр на 9 Мая с самого утра на возложении [цветов] и сейчас сказал то, о чем все предпочитают молчать и, как стадо баранов, повторяют мантру о «русско-украинской» войне. Держись, Мамай! Держись, мэр!!!» — написала Надежда Л.

«Мамай — миротворец. Правдой мир творит», — написал Vladimir.

Читайте также: Мэр Полтавы заявил, что в Донбассе ведется война между Россией и США