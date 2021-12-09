До конца 2021 года «Литовские железные дороги» (Lietuvos gelezinkeliai) продолжат перевозить калийные удобрения из Белоруссии для отгрузки покупателям через Клайпедский морской порт. По информации литовской компании, в декабре будет перевезён миллион тонн продукции белорусского государственного предприятия «Беларуськалий», находящегося под санкциями Евросоюза и США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Многовекторный Лукашенко

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Белорусский поставщик авансом оплатил декабрьские услуги ЛЖД при том, что правительство Белоруссии регулярно заявляет о «диверсификации экспорта» с перенаправлением калийных удобрений с портов постсоветских республик Прибалтики на порты Ленинградской области. Заявленное Александром Лукашенко строительство нового порта или терминала для этих целей на российском побережье пока происходит лишь в форме артикуляции намерений.

Согласно условиям наложенных на официальный Минск международных санкций, под них попадает не вся продукция белорусского калийного госмонополиста. По тем же условиям компании из ЕС имеют временную отсрочку для выполнения контрактов, заключённых до 25 июня 2021 года. Таким образом юристы из ЕС помогли отечественному бизнесу не упустить выгоду, что вызвало бурю негодования в белорусской политэмиграции.

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Она особенно болезненно перенесла провал августовских переговоров расквартированной в Вильнюсе оппозиционерки Светланы Тихановской с руководством компании Yara, закупающей продукцию ОАО «Беларуськалий». Последовавшие за этим доносы на гендиректора норвежской компании Свейна Торе Холзетера, проигнорировавшего просьбу прекратить подпитывать «режим Лукашенко», лишь внесли избыточную нервозность в отношения между европейскими деловыми кругами и общественными активистами из «офиса Тихановской».

Политические факторы негативно влияют на бизнесы, завязанные на транзитные постсоветские республики. Литва не признаёт Лукашенко президентом Белоруссии, литовские депутаты считают руководителем соседней республики Тихановскую и поддерживают литовского президента Гитанаса Науседу в противостоянии с официальным Минском по самым разным поводам — от строительства БелАЭС в приграничной Гродненской области до блокировки счетов доставшегося управделами президента Белоруссии в наследство от СССР санатория Belorus в Друскининкае.

(сс) Algirdas Клапейдский порт

Вильнюс выступает в авангарде ужесточения экономического и политического давления на соседнюю постсоветскую республику. При этом в принципе не отвергается идея полной блокировки белорусского транзита. Совмин Белоруссии не остаётся в долгу: его решением с 1 января 2022 года вводится продовольственное эмбарго в отношении широкого перечня товаров (18 позиций), произведённых в государствах, применяющих санкции к официальному Минску.

Литовские спецслужбы взяли под опеку белорусских национал-радикалов и сфабриковали уголовные дела в отношении сограждан, обвинённых в якобы шпионаже в пользу спецслужб соседнего Союзного государства России и Белоруссии («дело Палецкиса» и другие). Пропагандистская «Белтелерадиокомпания» 8 декабря представила фильм «Жизнь на измене» — о белорусских гражданах, обвинённых в шпионаже в пользу соседней Литвы. Обмен информационными ударами продолжается.

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Поставки белорусских калийных удобрений через Литву — важная доходная статья литовских компаний и республиканского бюджета. Правительство прибалтийской республики продолжает переговоры с Брюсселем и Вашингтоном по минимизации ущерба от прекращения белорусского калийного транзита. Таковой оценивается в 60 млн евро, исходя из данных за прошлые годы.

С учётом демпинга «Белорусской калийной компании» (государственный спецэкспортёр продукции «Беларуськалия») со сбытом через свои дочерние структуры (ООО «Агророзквит») и «прокладочные» зарубежные структуры выручка может пострадать, но не критически. Прибыль гарантированно сократится.

MaraZet Отделение сгущения фабрики 1РУ ОАО «Беларуськалий»

БКК давно исходит из приоритета объёмов в ущерб поддержанию цен, комфортных для всех игроков мирового калийного рынка. Продукция «Беларуськалия» занимает пятую его часть. Поставки осуществляются в 107 стран. При росте объёмов экспорта в 2020 году на 14,7%, до 7,14 млн тонн (в пересчёте на 100% действующего вещества), в стоимостном выражении он был на 13% меньше уровня 2019 года, составив $2,41 млрд. Таким образом, из-за демпинга бюджет Белоруссии недополучил сумму, особенно чувствительную накануне очередного кризиса, эффект от которого усилили западные санкции.

Стратегия демпинга была одобрена правительством Белоруссии ещё до окончания «калийной войны» с «Уралкалием». Разрушение картеля пошло на пользу бывшему российскому партнёру, который теперь не знает больших проблем со сбытом своей продукции из-за санкций. Ухудшение позиций белорусского госмонополиста объективно усиливает позиции его конкурентов на мировом рынке хлоркалия.

Некоторую нервозность создаёт белорусский демпинг и желание правительства Белоруссии решить свои проблемы за счёт логистики «Уралкалия». Однако правительство РФ не склонно действовать в ущерб российскому производителю, в том числе по части ущемления его интересов в терминалах.

Пока нет ясности с отдачей от белорусских инвестиций в литовский терминал, строившийся под БКК. В самой Белоруссии спроса с чиновников за очередной провал быть не может в силу специфики политической системы. В теории с такими активами возможны различные варианты после того, как санкции ЕС и США будут расширены на всю продукцию белорусских калийщиков, включая «Славкалий» Михаила Гуцериева.

Время играет против официального Минска. Сейчас госконцерн «Белнефтехим», «Беларуськалий», БКК и аффилированные с ними структуры подсчитывают будущие убытки и ищут варианты обхода санкций.

ИА REGNUM АЗС «Белнефтехим»

Минском уже прорабатываются схемы обхода санкций минфина США, о которых было объявлено 2 декабря. В тот же день к ограничительным мерам против БКК, «Беларуськалия» и других белорусских компаний присоединились Британия, Канада и другие союзники Вашингтона.

У партнёров БКК есть время закрыть вопросы до 1 апреля, когда истекает срок лицензии американского казначейства (OFAC). После этой даты у связанных с белорусскими подсанкционными компаниями не будет возможности открыто вести дела без преследования за нарушение режима санкций. Для предлагающих обходные пути предусмотрены вторичные санкции.

«Беларуськалий» давно находится под санкциями, которые США то усиливали, то приостанавливали, реагируя на «разворот на Запад» официального Минска. Очевидно, и в Вашингтоне этого не скрывают, что ограничительные меры политизированы. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей может отрицать фальсификацию выборов, наличие политзаключённых (сейчас уже более 900), пытки и другие проявления государственного терроризма, однако он не в силах изменить законы геополитики. Белоруссия обречена испытывать всю пагубность санкций великих держав до тех пор, пока не воссоединится с Россией.

США и ЕС сделали послабление в санкционном давлении после 2014 года. Александр Лукашенко даже поспешил заявить, что санкции якобы отменены и якобы на Западе осознали бесперспективность и неэффективность таких мер. После брутального подавления народного недовольства фальсификацией президентских выборов 2020 года и полицейским террором не отменённые, но по большей части приостановленные санкции были возобновлены и усилены. Евросоюз уже принял пять пакетов санкций, затронувших критически важные статьи белорусского экспорта, среди которых нефтепродукты и калийные удобрения.

ИА REGNUM ОМОН в Минске во время протестов в 2020 году

В санкционном противостоянии официальный Минск пытался представить ситуацию таким образом, что не его лишают возможности зарабатывать на экспорте, а он лишает наказывающих его заработка на транзите. В августе 2020 года Лукашенко заявил: «Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) — пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции».

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Спустя более года выяснилось, что показывать особо нечего. В частности, по факту не произошло переориентации экспорта нефтепродуктов и калийных удобрений с Прибалтики. Ежесуточно из Белоруссии в Литву уходило и до сих пор уходит около десятка поездов с продукцией ОАО «Беларуськалий». Составы с цистернами белорусских нефтепродуктов также регулярно следуют в прибалтийском направлении.

Ограничительные меры в отношении физлиц оказались совсем неэффективными, а в отношении юрлиц и вовсе вылились в санкции против единственного союзника — России. Западные компании даже не почувствовали «контрсанкций» белорусской бюрократии, от непродуманных действий которой на самом деле пострадали белорусские и российские компании, но прежде всего — белорусские потребители.

Не сделав должных выводов, 2 ноября председатель правительства Белоруссии Роман Головченко подписал постановление №622 о возобновлении действовавших полгода неэффективных санкций. Поводом для них стал отказ владельцев западных брендов выступать спонсорами проведения в Минске чемпионата мира по хоккею. Под запрет на ввоз снова попали кремы Nivea, автомобили Skoda российского производства и другие товары. Правительство РФ закрыло глаза на конфликт этого решения с национальными интересами России и международными обязательствами (в том числе в рамках ЕАЭС) своего номинального союзника.

Government.ru Роман Головченко

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Сокращение белорусского калийного экспорта через Прибалтику станет ударом не только для этой отрасли, но также для фактически смежной криминальной, специализирующейся на контрабандных поставках в Евросоюз белорусских сигарет. Согласно публикациям польских и литовских пограничников и таможенников, белорусские контрабандисты используют в своих целях подвижной состав «Белорусской железной дороги». Сотни тысяч пачек контрабандных сигарет обнаруживаются в прибывающих из Белоруссии грузовиках с пиломатериалами, миллионы пачек — в доставляемых БЖД контейнерах, в том числе с заявленным грузом калийных удобрений.

Криминальный доход от контрабанды табачных изделий из Белоруссии в Евросоюз и в другую часть Союзного государства сопоставим с легальным доходом от белорусского калийного экспорта. Тотальным закрытием границ Евросоюз может существенно осложнить финансовые потоки, подпитывающие «режим Лукашенко».

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Однако и Минску есть чем ответить. Он не поставляет критически важного для ЕС импорта, однако занимает геоэкономическое положение, оптимальное для сухопутных европейских транспортных коридоров.

Александр Лукашенко неоднократно угрожал перекрыть транзит через территорию Белоруссии. Например — 30 ноября в интервью МИА «Россия сегодня». При этом в его заявлениях не было оговорок для РФ и КНР. Подобные угрозы он делал и ранее.

President.gov.by Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью международному информационному агентству «Россия сегодня»

От ограничения транзита через Белоруссию не будет выигравших — проиграют предприниматели всех стран. Некоторым предприимчивым политиканам может посчастливиться сделать на эскалации конфликта относительно небольшой гешефт. Ломоносовский закон сохранения массы вещества по-прежнему работает, и не только в калийной отрасли.