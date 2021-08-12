Осло, , 19:51 — REGNUM Крупнейший покупатель белорусского калия в ЕС — норвежская компания Yara продолжает обсуждать с представителями белорусской оппозиции прекращение сделок по покупке и продаже продукции госкомпании «Беларуськалий» — белорусского госмонополиста, производителя калийных удобрений. 13 августа по этому вопросу состоится очередной раунд переговоров, в ходе которого гендиректор норвежской компании Свейн Холзетерпримет номинального лидера белорусской политэмиграции Светлану Тихановскую.

О предстоящей встрече сообщили норвежским СМИ и Холзетер, и Тихановская. Накануне их офисы провели переговоры в режиме видеоконференции.

Ранее они уже обсуждали условия, при которых Yara может прекратить закупать и перепродавать продукцию «Беларуськалия». По мнению советников Тихановской, таким образом официальный Минск лишится доходов от важной статьи экспорта и у него будет меньше ресурсов на продолжение политических репрессий, жертвами которых стали в том числе и рабочие белорусского госпредприятия.

Тем временем Литва анонсировала прекращение поставок белорусских калийных удобрений через свою территорию с декабря нынешнего года. Накануне, 9 августа США, Британия, Канада и Швейцария расширили санкции в отношении официального Минска, под которыми находится также экспорт белорусского калия, услуги по страхованию и перестрахованию, финансовые операции и другие меры экономического и политического давления на руководство постсоветской республики.

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