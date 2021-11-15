Москва, , 16:40 — REGNUM У регионов будет достаточно времени, чтобы изучить пакет правительственных законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«У законодателей, органов исполнительной власти, представителей общественности и бизнеса, экспертов будет возможность их внимательно изучить, высказать свои замечания и предложения», — отметил Володин в телеграм-канале.

Совет Думы рассмотрел законопроекты. Принято решение направить инициативы в рассылку для обсуждения до 14 декабря включительно — в регионы, в Общественную палату, Счетную палату, Совет Федерации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первым законопроектом предлагается вести QR-коды в общественных местах, в том числе в кафе, ресторанах и магазинах, вторым — регулируется порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

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