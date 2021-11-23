Российской Федерации ни экономически, ни политически не выгодно вторгаться на территорию Украины. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский аналитик Валентин Землянский, комментируя последние заявления о готовящемся «вторжении» российской армии на Украину.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На всякий случай

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Землянский напомнил об указе президента России Владимира Путина об обеспечении равных условий допуска товаров, произведенных в республиках Донбасса, на российский рынок, а также в сферу государственных и муниципальных закупок.

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«Интересная новость, которая на прошлой неделе прошла в отношении экономического включения ОРДЛО (Донецкая и Луганская Народные Республики, которые на Украине называют отдельными районами Донецкой и Луганской областей. — М. Р.), указ Путина — это очень серьезное решение… Также есть вопрос по «Северному потоку — 2». Для России не выгодны никакие конфликты и форс-мажоры к моменту окончания реализации этого проекта. Давайте обсудим вопрос вторжения Российской Федерации сюда. Экономически она его не тянет, политически для РФ сегодня не выгодно усиливать и без того напряженные отношения с Брюсселем», — сказал он.

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Заявление украинского эксперта обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие отметили, что Россия не нападет на Украину потому, что РФ это не нужно.

«Всё мечтают о российском вторжении. Наивные. И тупо перебирают причины, почему до сих пор Россия не напала», — отреагировала Людмила К.

«Оккупацию ещё надо заслужить», — добавил «Колорад».

Mil.ru Российский солдат

"А зачем Украина России?! Кормить очередных нахлебников?! Как говорилось в известном фильме («Вокзал для двоих». — М. Р.): «Сама, сама, сама»!» — пишет Дмитрий З.

«А где мобилизация на Украине? Почему пустые военкоматы? А где тысячи волонтеров? Или украинская власть сама не верит в свою туфту?» — задался вопросом Владимир Р.

«Эти крики, вопли о вторжении России (зная, что Россия не собирается нападать) нужны для отвлечения внимания от насущных проблем, с которыми столкнётся страна в ближайшее время, и этот вой будет всю зиму и весну», — написал Владимир Ф.

«России не надо вторгаться на Украину, достаточно отвязаться от этой пропащей страны экономически — и нет Украины», — считает Анжелика Н.

«С Украиной все не так просто. Перекормишь — зажрется, недокормишь — взбрыкнет», — добавила Лана К.

«Украину сейчас никто уже не потянет экономически — ни Россия, ни Европа, ни Штаты. Огромные долги, разваленная инфраструктура, преобладание возрастного населения, отсутствие каких-либо стратегических запасов и т. п. Это победа, украинцы! Вы настолько независимое государство, что вас даже завоёвывать не хотят», — отреагировал один из комментирующих.

«Ну и зачем России нападать? Лучше продавать картоху, сало и огурцы, чем кормить за свои гроши вечных попрошаек», — отметил Александр К.

«Россия как раз имеет возможность, и ещё какую, но зачем это ей? Народ голодный, холодный на Украине, кормить его??? Такая обуза не нужна никому, ни Европе, ни США», — считает Валентина Б.

(сс) Мстислав Чернов Нищая на фоне фресок Софийского собора. Киев, Украина

«Увы, и логически, и экономически вполне себе тянет… Вопрос политический, и отчасти экономический — а зачем? Ответ — абсолютно незачем», — добавил Евгений А.

«Зачем вообще России вторгаться на Украину? Восстанавливать вам инфраструктуру, промышленность, экономику? Топайте в ЕС», — иронизирует Виталий Б.

«Россия нападет, Россия нападет… Вам в Кремле давно ответили: не надейтесь и живите на свои!» — пишет «Витамин 71».

«Да, забыть про Украину — это гораздо обиднее, чем каждый день говорить о ней…» — отметила Галина Р.

«На вас Дед Мороз скоро нападёт. Вот будет кино и немцы», — подытожил Александр З.

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