22 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили сообщение агентства Bloomberg о том, что Россия якобы уже в ближайшее время может вторгнуться на Украину. Согласно предположениям американской разведки, это может произойти уже в начале 2022 года.

Мирослава Романенко, , 17:14 — REGNUM Россия уже в ближайшее время может вторгнуться на Украину. По предположениям разведки США, это может произойти уже в начале 2022 года. Об этом со ссылкой на источники 22 ноября сообщает агентство Bloomberg.

Оружие США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно предполагаемому США сценарию, российские войска пересекут границу Украины со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию. При этом в операции могут принять участие до 100 тысяч солдат, «подготовленных к потенциально длительной оккупации».

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Сообщение агентства Bloomberg обсудили на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook, а также в телеграм-канале 112.ua. Многие призвали не нагнетать обстановку подобными «пугалками», которые, по словам комментирующих, уже им надоели. Иные указали на то, что подобными сообщениями — о готовящемся «нападении» российской армии — украинских граждан пытаются отвлечь от социально-экономических проблем, существующих в стране. Вместе с тем люди не стали отрицать того, что Америке выгодно развязать на территории Украины войну.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Неужели в это кто-то ещё верит? А как же война с «русскими полчищами» на Донбассе? Неужели у украинцев не осталось разума?» — задался вопросом Василий К.

«А с кем у нас тогда война столько лет, ведь с каждого утюга говорят, что «с Путиным», — добавил Сергей.

«Ну, если Россия никак на войну не приходит, давайте уже сами на них нападем, отгребем уже по полной и успокоимся. Только все наши президенты и… Ко в первых рядах пусть идут», — не выдержала Жанна.

«Выдавать желаемое за возможное стоит в американской конституции. Ну нужна им новая война, ну вот очень нужна. Надо кому-то своё старое вооружение продать, ну надо», — отметил Waldemar.

«Каждый год «нападают», — отреагировал Артем П.

«Ага, нападет… Кормить вас дармоедов, отапливать забесплатно…» — написал Вася К.

«А почему мы молчим о вторжении американцев в Украину с военной «помощью»… А может, это не помощь, а переброска оружия?» — задалась вопросом Tatiana R.

Военная помощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Все прекрасно знают, что Россия заступится за Донбасс, всё зависит от того, когда собираются наступать ВСУ», — считает Олег С.

«Такое впечатление, что РФ зомбируют, что надо напасть», — поделилась Людмила О.

«Россия нападёт — это как? Они всех в плен возьмут? Почему вообще обычный человек должен бояться? Мы же столетиями жили вместе, воевали вместе против фашистов, у нас у многих общие семьи. Тогда кому эти пугалки выгодны? Тому, кто на этом зарабатывает», — написала Евгения С.

«Как же США хотят войны! Нагнетают обстановку», — отреагировала Svetlana G.

«Это Америке хочется сделать на Украине поле боя. Америка спит и видит это!» — согласилась Людмила К.

«Сами написали план наступления и сами написали план обороны», — добавила Наталья П.

«Не нагнетайте, газа не прибавится и электроэнергии — также! Этим уже народ не отвлечь!» — призвала Валентина С., указывая на то, что подобными заявлениями пытаются отвлечь украинский народ от внутренних проблем.

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