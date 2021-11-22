22 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что, если Россия нападёт на Украину, Запад всеми силами поможет Киеву.

Оксана Переможенко, , 16:04 — REGNUM Если Россия нападёт на Украину, Запад всеми силами поможет Киеву. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в интервью информационному агентству Укринформ.

Заграница нам поможет! Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР

«Наши партнёры заверили нас, что максимально будут помогать Украине в случае наступления времени «Ч», — сказал Данилов.

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Заявление главы СНБО Украины обсудили в телеграм-канале Klymenko Time, а также на странице канала «Первый независимый» в социальной сети Facebook. Многие скептически отнеслись к обещанию «западных партнеров» помочь Украине.

«Какую поддержку? Страны запада выскажут свою глубокую обеспокоенность?» — недоумевает SkulL.

«Когда Путин нападет… непонятно, но заграница нам точно поможет. Грузинам тоже в 08.08.08. помогли», — добавил Евгений.

«Путин сам говорил, что настроен на восстановление дружеских отношений с Украиной», — отметил Юрий Ш.

«Конечно, помогут они. Разве только пришлют солдат с автоматами-пулемётами в качестве заградотрядов, когда нас будут на убой гнать. Лучше бы помогли как Афганистану — свалили на*рен отсюда со своими прихлебателями и не трогали нашу страну. Мы братские страны, сами без них уж как-то разобрались бы», — написал LeopoldAB.

Британские солдаты покидают Афганистан Gov.uk

«Поддержат!!! 100 пудов. В ладоши похлопают в любом случае. Вот и вся поддержка», — иронизирует Егор.

«Т.е. если я правильно понял, западные хозяева говорят, что пока Путин не нападёт, помощи *рен дождётесь?» — спросил Alonso.

«Просто сроки назначили, когда «мирно» наступающие украинские танковые колонны станут жертвами «агрессивной» обороны», — с сарказмом ответил ему AVM-4.

«По плечу Зельца (Зеленского — О. П.) похлопают: «Зер гуд, Вальдемар!» — смеется I. U.

«Только и слышно, одни разговоры про Америку. Чем она поможет? Транш дают бесконечно под сумасшедшие проценты, оружие «45-го года выпуска» или корабли древние, которые списали и нам продали! Американцы не дураки, а наши этого не понимают или имеют от этих так называемых «друзей» свою выгоду!!!» — написала Светлана П.

«Мир против России войной не пойдет», — отреагировал Анатолий К.

«О да, выразят очень глубокую озабоченность и введут очередные унылые санкции. И то не факт», — подытожила Оксана М.

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин President.gov.ua

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Напомним, ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия якобы сосредоточила у украинских границ более 92 тыс. военнослужащих и готовится к нападению на страну в конце января — начале февраля 2022 года.