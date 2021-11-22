Противотанковый ракетный комплекс Javelin производства США впервые использован Украиной против защитников Донбасса. Об этом руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью изданию Military Times.

Противотанковая ракета FGM-148 Javelin

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Новость обсудили на украинских телеграм-каналах Klymenko Time и «Украина Online», а также на страницах издания Sharij.net в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие отметили, что Киев подобными сообщениями провоцирует обострение в Донбассе. Среди комментирующих были и те, кто усомнился в том, что боезаряд действительно был применен, а не «ушел на сторону».

«Они правда считают, что такие действия возбуждают у людей желание хотеть вернуться в Украину?» — не понимает Olga T.

«По событиям, что происходят, — применение турецкого беспилотника, теперь «Джавелин», пазлы конца Украины складываются, США приведут к этому. К сведению некоторых «экспертов», которые… комментируют с радостью такие события (применение иностранного вооружения Украиной), при заключении первых Минских соглашений был подписан пункт о том, что Украина не будет применять авиацию и некоторые виды вооружения. Если это будет нарушено, то у… республик появится своя боевая авиация и системы залпового огня современные типа «Солнцепека»… Доиграется власть Украины…» — отметил «Велес».

Vitaly V. Kuzmin Стрельбы тяжелой огнеметной роты ТОС-1А «Солнцепёк»

»С одной стороны, опасаются нападения России, а с другой стороны, сами же это нападение выпрашивают. То «Байрактары», то «Джавелины»… Решили потыкать палкой в берлогу?» — задался вопросом Геннадий.

«Для каждой такой новости надо дописывать, во сколько это обошлось налогоплательщикам», — считает Эдуард, указывая на дороговизну боезарядов для американского противоракетного комплекса.

«[Доиграются украинцы] со своими «Джавелинами». Будут потом ныть и просить подписать Минск-3. Как после Иловайска и Дебальцево, помните?» — напомнил Alexandr.

«Теперь пойдут отмазки, что это всё придумали», — добавил Serg.

«Лучше бы я ошибся. Но все вот эти заявления про нападения, применение «Байрактаров», «Джавелинов» как-то очень подозрительно совпадают с зашкварами властипо офшорам, «вагнеровцам», отсутствием угля, тарифами на газ. Ну прям Порошенко-2 со своими маневрами по проходу через Керченский пролив. А отвечать будет простой народ, своим здоровьем и жизнями», — пишет VV.

«Конечно, «сами себя» обстреливают. А потом возвращаются в собой же разрушенные дома и хоронят «собой же убитых» своих детей… Войны хотят только придурки, и то пока на ней не побывают», — отреагировал ignoramus 01 .

«Всё как всегда. Первыми нарушают договоренности, а потом рассказывают об агрессии. И так всюду. США в Украину ввозят только оружие. Что было построено из предприятий за последние годы? Ничего. Всё только для того, чтобы гибли украинцы», — посетовал Александр.

«Развязывают любыми способами войну. Ну-ну…» — отреагировал Алик С.

«Сомневаюсь, что применяли. Если бы применяли, то кричали бы радостно по всем каналам, а так тишина», — пишет Сергей С.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Применили это продали?» — поинтересовался Виктор Ш.

«А на них танки пёрли? ПТРК вроде против них предназначен!» — добавил Александр Д.

«В этот раз оно хоть полетело», — смеется Юрий Н.

«Всё это лишь подталкивает на ответ», — отметил Ivan V.

«Свидетели «Джавелинов»… Такое ощущение, что он летит на 2000 км… Выстрел за 120 000$. Я уже представил, как рыдал солдат, когда нажимал спуск. Ему и за 10 жизней столько не заработать», — иронизирует Игорь А.

«Скоро будут опровергать это, как с беспилотном было, то мы, то не мы», — отметил Стас К.

«Скорее всего, боезапас толкнули на сторону. Конечно, успех», — подытожил Владимир Г.

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