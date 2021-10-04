4 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский стал фигурантом «досье Пандоры» — крупного расследования международного консорциума журналистов.

Оксана Переможенко, , 19:36 — REGNUM Бывший актёр, получавший миллионы через российские фирмы, нынешний президент Украины Владимир Зеленский стал фигурантом «досье Пандоры» — крупного расследования международного консорциума журналистов. Вопросы к Зеленскому возникли по офшорной компании, связи с которой, по данным расследователей, он своевременно не раскрыл.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость о расследовании обсудили читатели украинских телеграм-каналов PavlovskyNews, VESTI и «Бородатая Бабушка». Многие указали на то, что результаты расследования никак не отразятся на положении Владимира Зеленского.

«Интересно, зачем «Квартал 95» (студия, сооснователем которой является Зеленский, — О. П.) снимал номера про офшоры политиков, высмеивал их? Где-то мы это уже всё слышали… Дежавю!» — отреагировала Ирина Х.

Квартал 95 Vadim Chuprina

«Вы представьте на секундочку, что и сколько сейчас в офшорах Зели!!! Это теперь государственная тайна, начнете копать — Путин «нападет»!!!» — добавил Gavr.

«Чувак явно в Ростов бежать не собирается. В Лондоне уютнее…» — пишет Oksana K.

«Борец с коррупцией и олигархами», — смеется Влад В.

«А вот это залёт… Конкретный такой залёт… Зельц-то честным прикидывался… А оказался банальным жуликом…» — написал Вячеслав.

«Не первый раз уже неслось. Например, про Порошенко тоже. До сих пор всё заканчивалось пшиком», — отреагировал Er Es.

Пётр Порошенко President.gov.ua

«Гетьман (Петр Порошенко. — О. П.) отмазался, и этот отморозится», — добавил Павел.

«Так об этих офшорах было известно еще до выборов, а почему начали сейчас визжать?» — не понимает Галина М.

«Встрял Зельц, а как два года хрипел, какой он честный. А как его маменька и папанька распинались за наичестнейшего еврейского мальчика…» — добавил Вячеслав.

«Даже если ему ничего не будет, осадочек-то у нас останется. Вдобавок к тому, что уже есть. Начало конца Зеленского», — отметила Olya.

«Что на это ответит хриплый? Устроит небольшую заварушку в Донбассе, а потом будет плакаться, что готов с Путиным разговаривать. Надо же как-то внимание отвлечь», — написал Константин П.

Владимир Зеленский в Донбассе President.gov.ua

«Да не будет им ничего. У Пороха (Порошенко. — О. П.) тоже офшоры находили, помнится», — отметил ОК.

«Могу с кем хотите заспорить, что ничего не будет, скажут в наших го*ноСМИ, что это неправда, или даже просто отморозятся и всё. А завтра другая громкая новость, и пипл всё забыл, у нас народ, как золотая рыбка, — память пять секунд», — пишет W S.

«В современном мире двойных стандартов, который построили США и Британия, это… [ничего] страшного, пожурят немного и… [всё хорошо], Пете [Порошенко] же… [всё равно] было, Зеленский такая же… [ерунда]. Это всего лишь инструмент давления, но не больше», — отметил I U.

«Он про эти офшоры, которые были у него до президентства, рассказывал ещё в 2019 году «Украинской правде». Очередная сенсация из пальца на нашем хуторе», — пишет Jack.

«Не, ну, а как это вдруг повлияет на его, Зеленского, положение?! Да никак! Он улыбнется всей Украине и спросит: «Ну и что?!» — подытожил Александр Ж.

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