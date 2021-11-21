21 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление руководителя украинского Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Кирилла Буданова о том, что Россия якобы готовится к «нападению» на Украину в конце января — начале февраля 2022 года.

Оксана Переможенко, , 17:12 — REGNUM Руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия якобы сосредоточила у украинских границ более 92 тыс. военнослужащих и готовится к нападению на страну в конце января — начале февраля 2022 года.

«Москали виноваты!» Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Наши оценки почти такие же, как у наших американских коллег», — сообщал он в интервью изданию Military Times.

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По словам руководителя украинской разведки, атака может включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, а за ними последуют воздушно-десантные атаки на востоке Украины, десантные атаки в Одессе и Мариуполе (оккупированная Киевом часть ДНР) и меньшее вторжение через Белоруссию.

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Заявление Буданова обсудили читатели украинского телеграм-канала «Крокодил». Многие выразили усталость от подобных заявлений, которые слишком участились в последнее время. Кроме того, люди связывают «предупреждения» украинских чиновников и военных о «готовящемся нападении РФ» с проблемами (прежде всего энергетическими), которые имеются в стране.

Кирилл Буданов President.gov.ua

«Все мечтают, что Россия нападёт, а она ни в какую», — пишет Michael.

«Как-то странно нападение РФ совпадает с проблемами Украины с углем и газом», — задумался Борис.

«Кулебе со товарищи давно пора вывесить на сайте МИДа Украины расписание нападений России на Украину», — добавила Tais.

«А зачем сейчас Украина (в нынешнем разграбленном состоянии, враждебно настроенным населением) нужна РФ?» — поинтересовался Константин В.

«Так вроде семь лет назад Россия «напала» на незалежну!» — напомнила Elena.

«В дурдоме осеннее обострение, не иначе», — написал Виталий.

«Такое впечатление, что «ребята из высоких кабинетов» сами планируют это нападение — всё прямо по пунктам описывают, как будто план сами и составляют…» — отметила Елена.

«Вот-вот нападет, уже восьмой год слышу. Если Россия хотела бы, уже бы давно заставила даже голубей строевым шагом ходить в Украине», — иронизирует Эдуард.

«Какой идиот будет нападать в холод и без «зелёнки»?» — не понимает Vitaliy F.

«То есть у нас уже объявлена мобилизация, военное положение, бюджет… перенаправлен на оборонку? Или это какое-то другое нападение? И ничего этого не нужно?» — недоумевает Valeriya.

Украинский блок-пост. Донбасс Facebook.com/NGUmainpage

«А как же католическое Рождество? [советник главы Офиса украинского президента и спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей] Арестович ванговал, что РФ нападет на него, когда все будут праздновать», — не понимает Дмитрий А.

«Они не опасаются. Они предлагают вариант. Это для них единственный шанс сбежать, попросить убежища и честно тратить наворованное», — считает Виктор К.

«Зачем печатать секретные разведданные? Зрада конкретная, однако», — отметил Pavel L.

«Мне кажется, когда закончится газ и уголь, они готовят почву, почему так произошло», — написал Борис.

«Они сейчас ещё и военное положение введут. Порошенко тоже в конце мечтал о таком, а у этих все в ускоренном варианте протекает. Заодно и возможным протестам кислород перекроют», — считает Наталья.

«Или готовят наступление на ЛДНР… Все это будет в ответку, так что будет шум из чего поднять», — задумался Алексей В.

Подрыв мины. ДНР Dnmchs.ru

«Это анонс, когда в стране исчезнет свет и тепло по тупости зеленых клоунов (отсылка к партии «Слуга народа», партийный цвет которой — зеленый — О. П.)?» — поинтересовался Анжей А.

«О, Боже, Путин, имей сострадание. Напади уже… на нас!» — не выдержал 53 593.

«Ребята из высоких кабинетов мечтают своим маразмом убить наповал Путина, Шойгу, Лаврова… Да и всех адекватных людей. Так думают победить!» — подытожила Анжелика.

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Напомним, украинская сторона в течение семи лет неоднократно заявляла о готовящемся вторжении России на территорию Украины. По версии (одна из последних) советника главы Офиса украинского президента и спикера украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, Россия якобы может напасть на Украину на католическое Рождество.