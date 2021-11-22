Два месяца пробудет в СИЗО министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская, ставшая фигурантом уголовного дела о взятке на 25 млн рублей. Расследование самого дела продолжается, и вполне может статься, что одним высокопоставленным чиновником следователи не ограничатся. Подробности дела Новосельской, которую называли «политическим динозавром» в силу её «долгожительства» на посту, — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Арина Новосельская

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и 19 ноября 2021 года отправил министра культуры Крыма под стражу. Тем временем дело, фигурантом которого стала несколько раз оскандалившаяся Новосельская, всё ещё расследуется. Эксперты уже строят версии, что это далеко не последний высокопоставленный фигурант.

Следователи сообщили, что в 2018 году министр Новосельская, пользуясь своим служебным положением, получила от бенефициара ООО «Меандр» из Санкт-Петербурга 25 млн рублей за общее покровительство при реализации данной фирмой госконтракта на строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства. В конечном итоге в срок cтройка стоимостью 930 млн рублей так и не была завершена, а контракт расторгли в одностороннем порядке. Фирма-фигурант на сегодня — банкрот, а её номинальный и реальный собственники проходят обвиняемыми по другому уголовному делу, связанному с хищением средств из бюджета уже при реализации проекта в Санкт-Петербурге.

О Новосельской

Вера Новосельская, которую также знают как Арину, — уроженка Екатеринбурга, но с 1979 года проживает в Крыму.

За годы своей работы она успела побывать помощником народного депутата Верховной рады Украины Елены Нетецкой, директором школы эстетического воспитания, а с 2009 года находится на госслужбе. Недолгое время она была худруком-директором Крымского академического театра кукол, замминистра культуры региона. С февраля 2014 года назначена министром культуры Крыма.

Rk.gov.ru Арина Новосельская

Своё двойное имя ранее объяснила тем, что её отец Вадим Питаш — обрусевший китаец (дед носил фамилию Пи тэй шан) не смог зарегистрировать в ЗАГСе для неё китайское имя, назвав первым попавшимся, но оно не прижилось в семье.

У Новосельской есть брат Сергей, который на одном из сайтов уточнил, что отец работал экспертом-криминалистом.

Из открытых данных известно, что мужем Новосельской является известный саксофонист и нотариус Александр Новосельский. Примечательно: в 2019 году доходы супруга министра резко выросли — с 2,6 до 18,517 млн рублей. При этом каких-то отметок, что это произошло за счёт продажи имущества, в декларации нет. Доходы министра в 2020 году составили 2,1 млн рублей, а её мужа — 14,1 млн рублей.

В одном из интервью Новосельская отметила, что хотела бы запомниться на своём посту. Пожалуй, ей это удалось. Долго будут помнить и её мат на совещании, когда она не заметила включённый микрофон, и орлольвов, в которых превратились с лёгкой руки министра грифоны, а также кружевные полупрозрачные штаны на школьной линейке, а теперь и уголовное дело.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Золотой грифон на стеле «Керчь — город-герой»

17 ноября Новосельская открыла Всероссийский кинофестиваль «Человек, познающий мир», а уже 18 ноября стало известно об уголовном деле в отношении неё, которое развивается стремительно.

А пока суд да дело, в Крыму гадают, кто займёт министерское кресло. Известно, что с кандидатурой определятся уже на этой неделе.

О фирме, фигурантах и первом уголовном деле

Компания «Меандр» была создана в 2007 году для строительства жилых и нежилых зданий. Фирма имела уставный капитал — 30 тыс. рублей, порядка 90 сотрудников и была, по разным данным, исполнителем 170−190 госконтрактов на общую сумму более 9,7 млрд рублей. По итогам 2019 года, выручка ООО составила 689,022 млн рублей против 1,27 млрд рублей годом ранее.

С 2017 года владельцем числились Елена Завадская, а до нее некий Андрей Кузин и Людмила Логинова. При этом реальным бенефициаром следствие называет Евгения Ярмоша, ставшего год назад фигурантом уголовного дела.

Уголовное дело в отношении Завадской и Ярмоша возбудили год назад. Им вменялось хищение бюджетных средств, которые были выделены на ремонт и реставрацию Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова». Контракт с ООО «Меандр» был подписан в 2017 году. По нему выплачен аванс — 191 млн рублей, но, как уточнили следователи, «большая часть из которых была перечислена сторонним организациям, не осуществляющим реальной финансово-хозяйственной деятельности». Работы не были выполнены. Из материалов дела также известно, что 51 млн рублей ушёл к подконтрольным юрлицам и ИП под видом фиктивных договоров на выполнение работ.

Алексей Фёдоров. Wikimedia Commons Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова»

В сентябре 2021 года Генпрокуратура РФ отправила уголовное дело в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга, который и решит судьбу фигурантов. На имущество обвиняемых также был наложен арест.

Именно из расследования этого дела цепочка пошла дальше — в Крым.

Контракт, легший в основу уголовного дела

Итак, в Крыму у ООО «Меандр» была целая серия договоров, но в уголовном деле фигурирует пока лишь один — на строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства. Его подписали в декабре 2017 года на сумму 930 580 649,32 рубля. Средства под проект были заложены в программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года». Заказчиком выступало ГКУ «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым».

Компании «Меандр» по этому контракту выплатили более 266,25 млн рублей, но фактически она выполнила работы лишь на 24,6 млн рублей. В срок объект не был сдан и 18 августа 2020 года заказчик расторг отношения в одностороннем порядке. Обжаловать это решение в суде подрядчик не смог.

Примечательно в этой истории то, что авторский надзор за проектом осуществляло ООО «Еврогрупп СПБ», владельцем которого был некий Евгений Ярмош. С этим ООО заказчик также расторг контракт на 1,11 млн рублей, но уже в феврале 2021 года. Причиной стало то, что фактически услуги не оказываются с августа 2019 года.

(сс) Rumlin Заброшенная стройка Крымского государственного центра детского театрального искусства

Банкротство «Меандра»

С июня 2021 года фирма «Меандр» является банкротом, и в отношении неё введено конкурсное производство. Долги компании на тот момент составляли 741 228 102,42 рубля. Помимо этого, на сегодня министерство культуры Крыма отдельным иском пытается взыскать с бывшего подрядчика 24,47 млн рублей.

Есть претензии к «Меандру» и по другим крымским договорам. Например, в августе 2021 года минкультуры Крыма подавало иск о взыскании более 24 млн рублей убытков с «Меандра» по контракту на выполнение работ на комплексе сооружений Воронцовского дворца (1830−1846 гг.), но иск суд вернул, указав на нарушение правил подсудности. А ведь были ещё контракты на Ханский дворец в Бахчисарае, знаменитую Митридатскую лестницу в Керчи, здание кинотеатра «Украина» в Севастополе, Ливадийский дворец в Ялте и здание офицерского собрания в Симферополе и многое другое.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Ханский дворец в Бахчисарае

Но Крымом компания «Меандр» не ограничивалась. У неё были договоры практически по всей стране. Куда ещё следователей приведёт это дело и не возникнут ли вопросы, к примеру, к бывшему министру культуры Владимиру Мединскому, покажет время.

Читайте также: Активы Мединского: о фонде с Рогозиным, бизнесе жены и симпатиях гитлеристу