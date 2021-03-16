Симферополь, , 11:15 — REGNUM Министр культуры Республики Крым Арина Новосельская не понесет наказания за мат во время совещания в прямом эфире. Об этом журналистам 16 марта сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

«Надо внимательней смотреть за техникой. Если бы она кому-то это говорила… Плохо, что министр культуры такие слова знает, по крайней мере, публично — 100% неприемлемо. Но за случайные вещи, когда техника переключается, не считаю нужным наказывать», — цитирует Аксёнова «Крыминформ».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта в ходе совещания у главы Крыма, транслировавшемся в прямом эфире, министр культуры региона Арина Новосельская выругалась матом. Она тут же извинилась и объяснила эмоции неисправной техникой.

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