15 ноября 2019 | Время чтения 9 мин

Министр культуры России Владимир Мединский, хотя сам бизнесом и не занимается (закон не велит), но женат на вполне успешной бизнес-леди. Что в активе у четы Мединских?

Анастасия Степанова, , 09:04 — REGNUM Имя министра культуры РФ Владимира Мединского, который возглавляет научный совет Российского военно-исторического общества (РВИО), в последние дни попало в медиаповестку в свете дела историка, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей аспирантки. Соколов также состоял в этом совете и не раз пересекался с министром на совместных мероприятиях. О деле Соколова написано много, сегодня идёт расследование, но речь пойдёт не о нём, а о том, что связывает министра с РВИО, помимо руководства советом и увлечённости историей, и в целом о тех активах, что есть у семьи Мединского.

Мединский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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О министре

Владимир Мединский родился в 1970 году в Черкасской области (УССР). Окончил МГИМО МИД России, более десяти лет отработал в медиабизнесе, занимаясь рекламной деятельностью. С 2003 по 2011 год он был депутатом Госдумы РФ, занимая пост главы комитета по культуре. С 21 мая 2012 года является министром культуры РФ. Помимо этого, он состоит в Союзе писателей, является автором ряда книг, а также главой научного совета Российского военно-исторического общества.

Имя Мединского не раз попадало в медиаповестку в связи со скандалами, но самый громкий из них связан с требованием лишить министра учёной степени доктора исторических наук, которая была присуждена в 2011 году. Диссертация Мединского была на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII вв». В апреле 2016 года один из участников сообщества «Диссирнет» подал в Минобрнауки РФ заявление с просьбой о лишении Мединского учёной степени, отметив, что диссертация не имеет «научной ценности». В октябре 2017 года экспертный совет Высшей аттестационной комиссия (ВАК) при Министерстве образования и науки РФ выступил в поддержку обращения сообщества «Диссернет», но позднее президиум ВАК большинством голосов проголосовал за сохранение докторской степени.

Подробнее о ситуации с диссертацией в сюжете ИА REGNUM — «Лишение ученой степени главы Минкульта Владимира Мединского».

Помимо этого, в деле о памятной доске стороннику Гитлера Карлу Маннергейму министр Мединский также отметился не с лучшей стороны.

Напомним, в середине июня 2016 года на Захарьевской улице в Санкт-Петербурге была открыта памятная доска финскому маршалу, стороннику Гитлера Карлу Маннергейму, который наряду с немецкими нацистами ответственен за блокаду Ленинграда и вызванные ею огромные жертвы среди гражданского населения. На открытии доски, которую позднее под давлением общественности убрали, присутствовал и министр Мединский. Когда доску демонтировали, он фактически расписался в своих симпатиях к Маннергейму, назвав того «героем»:

"Карл Маннергейм, как бы мы ни оценивали его сложную последующую политическую судьбу, безусловно, герой Первой мировой войны».

Комментируя состояние самой доски, он также заявил, что та «теперь останется как музейный экспонат, к сожалению, демонстрирующий определенный уровень культуры ведения дискуссии, исповедуемый некоторыми маргинальными группами в Санкт-Петербурге».

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Возвращаясь к доходах министра, отметим, по итогам 2018 года он заработал 41 909 631,36 рубля, его супруга — 41 751 530,77 рубля.

Об активах министерства

Министерство культуры РФ, которым вот уже семь лет руководит Мединский, в разные годы выступало учредителем и соучредителем 65 юридических лиц, из которых 11 на сегодня ликвидированы. Остальные работают в ряде регионов (образовательные и культурные учреждения с федеральным статусом, отделения ведомства), в том числе Москве, Новосибирской, Ярославской, Орловской, Тверской, Московской, Белгородской, Ростовской, Волгоградской областях, Ставропольском, Хабаровском краях, Бурятии, Татарии и других.

К примеру, в мае 2017 года Минкультуры РФ выступило соучредителем общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры», в создании которого также отметились Никита Михалков, Юрий Башмет и другие не менее известные лица. В свою очередь, фонд в июле того же года создал специализированный фонд целевого капитала. Вторым соучредителем в нём выступала АНО содействия концертной деятельности «Русские сезоны» — получатель госсубсидий, например, на проведение «Русских сезонов» в Японии (серия зарубежных гастролей). Среди соучредителей АНО — Андрей Сергеевич Михалков и Николай Цискаридзе.

Возглавляет фонд целевого капитала Елена Кречетова — владелица московского ООО «Медиа-консалтинг» (создано в 2010 году, работает на рынке недвижимости). Компанией Кречетовой управляет ООО «Атлетик-Эстейт», созданное в августе 2013 года и принадлежащая полностью Егору Москвину — владельцу ООО «Объединенное корпоративное агентство». В создании последнего в 90-х участвовал и Мединский, но позднее он вышел из состава собственников. Забегая вперёд, отметим, что компания Москвина числится в управляющих (а он сам в совладельцах) у некоторых фирм Марины Мединской, чьи данные полностью совпадают с данными супруги министра.

Ещё одна примечательная «дочка» Министерства культуры — общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество» (РВИО). По данным ЕГРЮЛ, она учреждена в апреле 2013 года. Владимир Мединский является председателем. В числе соучредителей отметился также глава Роспатента Григорий Ивлиев.

РВИО в разные годы выступало соучредителем 13 юрлиц, в том числе АНО «Агентство внутреннего туризма» (создано в августе 2014 года, ведёт деятельность как турагентство), АНО «Культурный центр «Иностранки» (создано в марте 2016 года, работает в области искусства и организации развлечений). В создании последнего принимали участие не только юрлица, но и владелец двух московских компаний — Николай Кошелев (созданной в 2016 году компании «Книги и кофе», название которой говорит само за себя, и учреждённого в 2012 году туристического ООО «Хайлайт менеджмент»).

Ещё одна «дочка» РВИО — ООО «Торговый дом «РВИО», которое создано в декабре 2017 года, занимается розничной торговлей книгами в специализированных магазинах.

К слову, в октябре 2019 года Министерство культуры выступило с инициативой — ввести льготы для книжных магазинов, разрешив госучреждениям культуры предоставлять свои площади для книжных магазинов на условиях льготной аренды. Владимир Мединский, комментируя инициативу, тогда отметил, что число магазинов в стране сокращается, и связано это в первую очередь с отсутствием льгот, а не распространением электронных книг и интернета.

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Само же РВИО уже сейчас получает государственную поддержку. Бюджет Российского военно-исторического общества складывается из ежегодной субсидии Минкультуры РФ и внебюджетных поступлений. В апреле 2018 года РВИО в ответ на запрос ИА REGNUM отказалось раскрывать свои загадочные внебюджетные источники.

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Об активах министра

Владимир Мединский, по данным реестра юрлиц, на сегодня является соучредителем всего двух действующих юрлиц — фонда целевого капитала РВИО и межрегиональной общественной организации содействия сохранению и укреплению истории и культуры «Военно-исторический музейный центр».

Стоит отметить, что если спецфонд капитала для «Российского фонда культуры» учреждало само юрлицо, то для РВИО его создали сам министр, глава Роспатента Григорий Ивлиев и глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, чьё ведомство в ноябре 2019 года раскритиковал Владимир Путин. Фонд был учреждён в конце мая 2014 года, его директор — та же вышеупомянутая Елена Кречетова.

Второе юрлицо, где отметился Мединский, — музейный центр — было учреждено в марте 2016 года. В числе участников уже упомянутый ранее Егор Москвин (друг юности министра), Кречетова, Никита Михалков, Григорий Ивлиев и сам директор музея Андрей Назаров.

Долей в коммерческих фирмах у министра нет, чего не скажешь о Марине Мединской.

О супруге Мединского

Закон о госслужбе прямо запрещает чиновникам быть одновременно бизнесменами, как лично, так и через доверенных лиц, а также участвовать в управлении некоммерческой организацией. При этом супруги и дети госслужащих вполне могут вести бизнес, ведь по закону доверенное лицо — это тот, кто представляет интересы по доверенности, а не в силу родственных связей. Вот и в семье министра бизнесом занимается не он сам, так как закон не допускает, а его супруга, для которой двери в бизнес никто не закрывал. Её доход за 2018 год превысил 41,75 млн рублей.

В едином госреестре юрлиц за Мариной Олеговной Мединской, чьи данные полностью совпадают с данными супруги министра, числятся семь действующих и одно ликвидированное юрлицо. Ликвидировано 31 октября 2019 года ООО «Седьмой элемент» (создано в марте 2016 года, работало в сфере предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты).

В числе действующих учрежденные с 2002 по 2015 год общества с ограниченной ответственностью, работающие в сфере недвижимости: созданное совместно с Егором Москвиным в феврале 2013 года «Арсенал», «2М-Инвест» (учреждено в августе 2015 года с Людмилой Москвиной), «Альто» (создано в сентябре 2009 года, владеет единолично), «НС Иммобиларе» (создано в июне 2002 года, владеет 100% доли, уставный капитал — 17 994 700 рублей), «Блэкторн риэлти» (создано в мае 2007 года, владеет 100% доли) и «Анкор девелопмент», созданное в августе 2013 года (владеет 100% доли).

В активе Мединской также рекламное ООО «Аватар», учрежденное в середине сентября 2010 года. Им она также владеет полностью, но при этом все компании, которыми супруга министра культуры РФ владеет единолично, управляются фирмой Москвина.

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