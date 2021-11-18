Помимо войны вакцин на фармацевтической арене в период пандемии можно наблюдать возню производителей медицинских препаратов. В России от того, попадёт ли препарат в рекомендации Минздрава РФ, зависит и то, удастся ли прозводителю оного отщипнуть от той статьи бюджетных расходов, что выделяется на лечение пациентов с COVID-19 (а речь о миллиардах!). При этом постоянного протокола лечения пока нет (ведь болезнь новая, пока плохо изученная) и из месяца в месяц министерство выпускает новые временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению. В октябре 2021 года это была уже 13-я (!) версия временных (!) рекомендаций. Примечательно: один препарат за это время кочевал во все последние апдейты методички. Не помешала ему собирать астрономические прибыли и ремарка в том же документе, что «отсутствуют доказательства его эффективности и безопасности» (!). Речь, конечно же, об «Арбидоле» (умифеновире), который производит фармфирма, близкая к семье главы федерального штаба по борьбе с коронавирусом вице-премьеру Татьяны Голиковой. Но сегодня речь не о нём, а схожем — противовирусном препарате, производители которого, похоже, тоже хотят, как с «Арбидолом», — в методичку ведомства Мурашко. Ведь у неё ещё может быть много выпусков. Компания «Валента фарм», за которой стоит бывший глава Фонда обязательного медицинского страхования России Дмитрий Рейхарт, хочет использовать для пациентов с COVID-19 свой препарат «Ингавирин», год назад упомянутый в очень громком скандале. Подробнее — в материале ИА REGNUM.

Виктор Дени. Капитал

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Олигархи ковидного времени наступают и выигрывают

Как многие, наверное, помнят, в начале пандемии, когда кто-то из экспертов начинал публично говорить о возможности использовать для профилактики или лечения какой-то препарат, тот как по мановению волшебной палочки резко рос в цене. Испуганные неизвестной болезнью россияне в определенный период скупали даже имбирь с чесноком, ставшими на вес золота после одного из таких заявлений.

Схожая ситуация наблюдалась всё с тем же «Арбидолом», который производит одна из компаний дивизиона олигарха Виктора Харитонина, близкого к семье вице-премьера Голиковой. Фигурирующий в методических рекомендациях Минздрава РФ под наименованием «умифеновир», он сделал своим продавцам неплохие прибыли. Например, «Отисифарм» (владелец регистрационного свидетельства) за 2020 год получил 40,652 млрд рублей выручки против 22,5 млрд рублей годом ранее, а чистая прибыль выросла с 7,1 до 17,732 млрд рублей. Даже негативная ремарка, что «умифеновир применяется у пациентов с COVID-19, однако отсутствуют доказательства его эффективности и безопасности», не оттолкнула покупателей. Сам же производитель-продавец активно ссылается на рекомендации Минздрава в рекламе препарата. Конечно же, упуская эдакую мелочь как в цитате выше.

Да и в поликлиниках, как во взрослых, так и в детских, за все три раза, что довелось побывать за последние полгода, в назначении врача в обязательном порядке стоит «Арбидол». В аптеках за 20 таблеток препарата просят уже 550 рублей.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Арбидол на прилавке аптеки

Ну как тут не позавидовать? Вот и производитель «Ингавирина» — АО «Валента Фармацевтика» (Валента Фарм) — решил не оставаться в стороне от такого-то прибыльного дела.

Спорная ситуация

В государственном реестре на проведение клинических исследований есть запись о том, что до 31 декабря 2023 года АО «Валента Фармацевтика» проводит «многоцентровое, рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование по оценке эффективности и безопасности препарата Ингавирин® капсулы 90 мг у пациентов с COVID-19». Указано, что это третья фаза исследования и участвуют в ней 290 человек и 18 медучреждений из Москвы, Санкт-Петербурга, Иваново, Рязани, Воронежа, Екатеринбурга, Пятигорска и Новошахтинска Ростовской области. В списке как частные клиники, так и госучреждения, включая несколько больниц, поликлиник и иных учреждений.

Стоит напомнить, что в мае 2014 года на основании заявления самого производителя — АО «Валента Фармацевтика» Минздрав РФ отменил регистрацию препарата «Дикарбамин», который использовался после химиотерапии. Действующее вещество в нём — имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты. Оно же и действующее вещество продаваемого в аптеках «Ингавирина».

Буквально год назад «Фонд здоровья детей и пожилых людей» публично задал фармкомпании вопрос о том, почему не отозван второй препарат. Звучало очень много вопросов, связанных с безопасностью препарата, был громкий скандал, дело дошло до петиций от родителей с теми же вопросами. Чем закончилось и получили ли ответы на свои вопросы в фонде, не известно, но «Ингавирин» по-прежнему в открытом доступе в аптеках, а производитель запустил медиакампанию, в которой заявлял о безопасности препарата.

Попытка внедрить препарат для лечения пациентов с COVID-19 у «Валенты Фарм» не первая. До этого было обнародовано исследование на 80 пациентах. И вот на основании этой выборки было сделано заключение, что включение препарата «в схему рекомендованной стандартной терапии COVID-19 приводит к более быстрому достижению клинического улучшения, адекватного уровня сатурации и положительной интегральной клинической динамике» (цитата из журнала «Терапия»). Это исследование вызвало волну критики от медицинского сообщества. Претензии звучали в том числе и к тому, что исследование начали в июне, а в июле уже выдали статью в журнал о том, что всё хорошо.

Павел Соболев ИА REGNUM Врач с пациентом больным COVID-19

Председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьёв в интервью «Независимой газете» в октябре 2021 года буквально в пух и прах разнёс эти результаты, отметив, что «это довольно странная история».

В начале ноября 2021 года газета «Коммерсант» сообщает, что «Валента Фарм» начала регистрацию как своего препарата от COVID-19 некоего инновирона. Разработчиком этого препарата в открытых источниках числился резидент Сколково — «Фарминтерпрайсез» Владимира Небольсина. Пока в реестре лекарственных препаратов он не зарегистрирован.

Что представляет собой «Валента Фарм»?

АО «Валента Фармацевтика» учреждено в сентябре 1994 года, прописано в подмосковном Щёлково. Уставный капитал — 1,1 млн рублей. Директор с августа 2020 года — Александр Мачин. Фирма была учредителем Национального фонда по борьбе с туберкулёзом, но сейчас он в стадии ликвидации.

У АО на конец 2020 года были филиалы и представительства в Москве, Новосибирске, Гонконге, Казахстане, Узбекистане.

За 2020 год АО указало выручку 18 627 614 000 рублей против 13 346 652 000 рублей годом ранее (рост почти на 40%) и чистую прибыль — 5,499 и 4,828 млрд рублей соответственно.

(сс) jarmoluk Лаборатория

Имела фармфирма и некоторую господдержку: «В июле 2019 г. группа получила целевой заём от ФГАУ «Российский фонд технологического развития» на реализацию проекта по обязательной маркировке лекарств со сроком погашения в 2021 г. Ставка по займу составила 1%».

Из отчётности общества за 2020 год следует, что единственным акционером является АО «Отечественные лекарства». Этому юрлицу принадлежат также по 100% доли в ООО «Валента Диджитал», созданном в феврале 2020 года для проектирования компьютерных систем, ООО «Валента-Интеллект» (аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, создано в 2008 году) и с июня 2021 года 50% в ООО «Ингафарм», совладельцем которого является Владимир Небольсин. Другая фирма Небольсина фигурировала как производитель вышеупомянутого «инновирона». Он также имеет ещё несколько активов с пропиской в Сколково.

В отчётности АО «Отечественные лекарства» за 2020 год есть такая строчка «Рейхарт Дмитрий Владимирович — акционер», что говорит о том, что бывший глава ФМОС как минимум на конец 2020 года был одним из контролирующих бенефициаров «Валента Фарм». Других фигурантов также можно попробовать вычислить по отчётности «Отечественных лекарств» по графе получателей дивидендов. В списке — Кирилл Сыров, Дмитрий Шульженко, Святослав Петрушко, Владимир Нестерук, Олег Кедровский, Алексей Романов, Владимир Небольсин. Все, кроме Рейхарта, числятся членами совета директоров АО «Отечественные лекарства».

Также все вышеперечисленные члены совета директоров (кроме Сырова) и плюс Рейхарт владеют ООО «Фьюжн фарма» из Сколково (научные исследования и разработки в области естественных и технических наук).

Tfoms-chr.ru Дмитрий Рейхарт с Алексием II

Отметим, Шульженко, Кедровский и Петрушко — владельцы медклиники в Москве, и они же — совладельцы холдинга «Опека-групп», в который входят сразу несколько юрлиц, чья деятельность связана с больницами и предоставлением ухода с обеспечением проживанием (например, для пенсионеров).

А что же в итоге?

Анализ ситуации показывает, что некоторые препараты попадают в тот самый «белый список» от Минздрава, даже не имея железобетонного доказательства своей эффективности и безопасности. Это что же — у кого административный ресурс мощнее, тот и в дамках? И теперь вопрос лишь в том, хватит ли бывшему главе ФМОС «веса»?