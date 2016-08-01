Россия почти ежедневно ставит всё новые рекорды по заражению коронавирусом и смертности от COVID-19. Считается, что переломить ситуацию помогла бы массовая вакцинация, но её темпы в стране по-прежнему недостаточны.

Ужесточение карантинных ограничений в регионах хотя и увеличило процент вакцинированных, но породило волну недовольства происходящим.

И вот в борьбе с заразой в ход пущена «тяжёлая артиллерия»: российское правительство намеревается узаконить использование QR-кодов в поездах и самолетах, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях. Соответствующие законопроекты Госдума РФ намерена рассмотреть в самое ближайшее время.

Тем временем политологи уже говорят о том, что в обозримом будущем QR-коды могут заменить собой паспорта. Якобы, масштаб развития системы, обеспечивающий функционал QR-кодов, уже прошел точку невозврата: после пандемии простое её списание станет экономически нецелесообразным.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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