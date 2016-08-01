Приангарье поставило абсолютный рекорд по заражению коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, абсолютный рекорд по суточному числу зараженных коронавирусом в Приангарье отмечен был накануне, 13 ноября (+581 за сутки).
В Приангарье растёт число жертв COVID-19
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области всё более ухудшается. По состоянию на 14 ноября число умерших пациентов в Приангарье достигло 5892 человека, причём 31 из них добавили в сводку минувшие сутки.
Гинцбург призвал проходить ревакцинацию «Спутником Лайт» каждые полгода
Ревакцинацию препаратом «Спутник Лайт» нужно проходить каждые шесть месяцев. Об этом заявил журналистам глава центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин ушел на самоизоляцию из-за коронавируса у родственника. Он сообщил об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Чувашия стала первым регионом России, где QR-код начнут выдавать гражданам с высоким титром антител к COVID-19, даже если те официально не болели.
«Люди, которые имеют аналогичное высокое количество антител, с одной стороны, правильно делают, что не хотят вакциринроваться, в то же самое время мы их не пускаем никуда, требуем QR-код. Права нарушаем людей? Нарушаем», — заявил глава Чувашии Олег Николаев.
Однако действовать этот QR-код будет только на территории Чувашии, на федеральных «Госуслугах» он отображаться не будет.
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов:
«Плохо, что не воспринимаются в рамках коллективного иммунитета те люди, которые переболели бессимптомно. У них такой же, и даже более мощный, иммунитет, чем у тех, кто вакцинировался. Их надо также учитывать. Переболевшие всегда дают больший иммунитет, чем вакцина — это закон.
Особенно это касается переболевших «Дельта"-штаммом, иммунитет к вирусу у них держится не меньше года. Переболевшие сейчас в легкой форме — это люди, у которых уже новый иммунитет к «Дельте», к мутирующему варианту. Они самые ценные для популяции, для человечества. Им в первую очередь надо давать QR-код».
Цитата канала «Пул№3».
Уральские полицейские пожаловались на палочную систему по коронавирусу
Сотрудники полиции Екатеринбурга жалуются на палочную систему по коронавирусу. Об этом некий источник сообщил представителям местных СМИ.