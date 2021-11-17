Европейским друзьям Великобритании вскоре предстоит сделать нелёгкий выбор — повысить свою зависимость от российских углеводородов или помочь Украине, содействуя делу мира и стабильности, заявил 15 ноября глава британского правительства Борис Джонсон на банкете, организованном лордом-мэром лондонского Сити.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

«Мы надеемся, что наши друзья осознают, что выбор вскоре встанет между тем, подсесть ли еще больше на российские углеводороды, которые идут через гигантские новые трубопроводы, или вступиться за Украину и выступить в защиту дела мира и стабильности, если вы мне позволите так выразиться», — сказал он.

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Заявление Джонсона обсудили в телеграм-каналах Klymenko Time и «Шептун», а также на YouTube-канале Klymenko Time. Многие указали на то, что выбор очевиден и он, по мнению многих, не в пользу Украины.

«Выберут явно не Украину», — написал Валерий.

«Совершенно не вызывает сомнений, в чью пользу будет сделан выбор», — добавила Юля Н.

«Какой нелегкий выбор — или тепло в домах, или демократия на Украине. Думается мне, что бриты еще не весь мозг израсходовали», — отметил Евгений.

«Или жить в тепле, или воевать за чужую страну? Что же выбрать?!» — с сарказмом отреагировал Устим П.

«Европа будет покупать газ, запустят СП-2… Но они всегда будут говорить, что они поддерживают целостность и независимость Украины», — смеется Sva Rog.

Nord-stream2.com Трубы. «Северный поток — 2»

«Он уже конкретно предлагает Европе послать Украину лесом?» — иронизируя, поинтересовался Василий Н.

«Зима всё расставит по своим местам и всех рассудит», — пишет Сергей Б.

«Это ковид так отразился на британских головах? Европа должна отказаться от российского газа, а значит, тем самым лишить Украину транзита. Просто и гениально», — смеется Сергей А.

«Зимой Европа повыëживается. А летом будет вести себя так, как будто морозов больше не будет никогда», — добавил Николай.

«Отказаться от российского газа накануне отопительного сезона? Так себе идея», — отреагировал «Рыжий Лис».

«Химическая промышленность Германии выберет бесперебойный источник газа. У меня всё», — отметил Константин С.

«Своя рубашка ближе к телу. Конечно, газ», — написал «Рождённый в СССР. 17».

«Холод — это очень хороший выбор!!!» — смеется Галина Л.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Нет, чтобы помочь материально. Снова сказками про свободу и демократию кормит», — посетовал Ozone077.

«В первый раз что ли — выберут газ, но скажут, что выбрали Украину», — написал «Евроремонт».

"Германия уже показала, какой выбор сделает Европа», — написал Влад В.

«Хороший английский шпагат. Супер», — подытожил Mangust Last.

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