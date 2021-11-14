14 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили сообщение издания Mirror о том, что Великобритания может перебросить на Украину 600 бойцов специального назначения.

Оксана Переможенко, , 19:35 — REGNUM Великобритания может перебросить на Украину 600 бойцов специального назначения. Об этом пишет издание Mirror. По данным СМИ, такой шаг возможен на фоне опасений «вторжения» России на Украину. Об этих слухах руководство страны ранее предупредила разведка MI6. К развёртыванию готовят членов особой воздушной службы (SAS), специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов, а также десантников из 16-й воздушно-десантной бригады.

Британский спецназ SAS Kentucky National Guard

«От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их снаряжение упаковано, и они готовы лететь в Украину и либо приземлиться, либо прыгнуть с парашютом. Они прошли подготовку к обоим вариантам развития событий», — сообщает источник.

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Новость обсудили читатели украинского телеграм-канала «Наглый». Многие указали на то, что издание, сообщившее о спецназовцах, — сомнительный источник. Иные усомнились, что английский спецназ будет воевать за Украину, а если и будет, то указанных сил надолго не хватит.

«Газету Mirror считать истиной в последней инстанции… не стоит», — написала Юля Н.

«Ненужные кораблики продали. Теперь вышлют лишних спецназовцев», — добавил Deja Vu.

«Пускай хоть они вёсла возьмут, а то флот не работает», — смеется Олег Иванович, вероятно под флотом подразумевая ранее переданные США военно-морским силам Украины резиновые лодки.

«Сомневаюсь, что бритты будут умирать за Украину. Бабки возьмут, покрасуются — типа на «передовой», как Зеля. И свалят», — пишет Alexander E.

«Миррор, как и Зе Сан, это еще те источники», — написал Сергей Петрович.

Британские коммандос MOD

«+600 гробов. Потом эти красавцы будут объяснять матерям, за что воевали их дети», — отреагировал Alexandre.

«600 спецназовцев. Батальон. Продержится минут 15 против группировки русских войск на нашей границе. Ровно до конца артиллерийской подготовки», — отметил Андрей.

«Теперь Путин точно не нападет», — пошутил Александр.

«А эти 600 знают об этом? Хотелось бы услышать их мнение», — смеется «Житель столицы».

«Пусть вспомнят помощь для Франции и позорное драпание через Дюнкерк (речь об операции «Динамо» (1940 год, Дюнкеркская операция, Дюнкеркская эвакуация) операция в ходе Французской кампании Второй мировой войны по эвакуации морем английских, французских и бельгийских частей, блокированных у города Дюнкерк немецкими войсками после Дюнкеркской битвы — О .П.)…» — написал Злой Papakosha69.

«Наглосаксам надо за Шотландию волноваться. Скоро там АТО (аналогия с так называемой антитеррористической операцией, как в Киеве в 2014 году назвали войну, развязанную украинской стороной против Донбасса — О. П.) проводить…» — добавил Дмитрий Н.

Британские коммандос MOD

«Что-то я ничего не понял, так что война ещё не началась? А с кем же наши воины света воюют, если Россия ещё не вторглась? Или всё-таки со своими гражданами?» — подметил Серж Ч.

«Давно видно они от русских не получали…» — пишет Дима.

«Я вот не понимаю, вроде все взрослые люди, а несут такую чушь? Кто на вас нападать собирается? Россия? А на*рен ей это надо? Только в том случае, если опять оголтело полезете на Донбасс. И то, даст один раз по морде, чтоб успокоились. А нападать — нет, лежачего не бьют! Да и что с вами потом делать, кормить вас всех озлобленных? Нет уж, лучше разбирайтесь сами!» — подытожила Olga S.

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