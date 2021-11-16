Лондон, , 00:54 — REGNUM Европейским друзьям Великобритании вскоре предстоит сделать нелёгкий выбор — повысить свою зависимость от российских углеводородов или помочь Украине, содействуя делу мира и стабильности, заявил 15 ноября глава британского правительства Борис Джонсон на банкете, организованном лордом-мэром лондонского Сити.

Борис Джонсон

«Мы надеемся, что наши друзья осознают, что выбор вскоре встанет между тем, подсесть ли еще больше на российские углеводороды, которые идут через гигантские новые трубопроводы, или вступиться за Украину и выступить в защиту дела мира и стабильности, если вы мне позволите так выразиться», — сказал он.

Джонсон добавил, что считает Россию великой страной и высказался против любых попыток изолировать её, однако объяснил необходимость защищать суверенитет и целостность Украины тем, что разделяет ценности свободного мира на европейском пространстве. Кроме того, Великобритания, по словам Джонсона, приняла на себя обязательства «в области демократии и свободы».

Ранее премьер-министр Великобритании заявил, что его страна солидарна с Польшей в вопросе миграционного кризиса на границе с Белоруссией, и направил в регион группу своих военных для оказания инженерной помощи в оборудовании заграждений на границе.

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