Президент России Владимир Путинподписал указ с поручением правительству России обеспечить равные условия допуска товаров, произведенных в ЛНР и ДНР, на российский рынок, а также в сферу государственных и муниципальных закупок. Уточняется, что такой порядок допуска должен действовать до политического урегулирования ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Новость обсудили в социальной сети Facebook на страницах издания «Страна.UA», канала 112.ua, а также на странице украинского политолога Юрия Дудкина. Также новость обсудили на YouTube-канале украинского издания Klymenko Time. Многие положительно оценили указ президента России, назвав его «экономической интеграцией». Иные также указали на то, что украинская власть, развязавшая войну против ДНР и ЛНР и устроившая блокаду региона, сама отказалась от республик Донбасса и вряд ли эти территории вернутся когда-нибудь в состав Украины.

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«Добайрактарились. Путина разбудили», — отреагировал «Зёма Земелевич Миллионов».

«Молодец! Давно надо экономически поддерживать ДНР и ЛНР!!! И с юго-востоком Украины что-то решать. Юго-восток Украины — это не бандеровщина!!!» — добавил Михаил С.

«Мда, всё больше шагов, которые всё больше усложняют потенциальный процесс реинтеграции [в состав Украины] территорий и людей. Откровенно говоря, есть сомнения, что это уже вообще возможно», — отметил Станислав М.

«Ось і все! (вот и всё. — О. П.). Прощай, Донбасс», — отреагировала Наталья М.

«Деньги там российские, пенсии платят из бюджета России, паспорта российские выдают, на выборах в Думу участие принимают, скоро уберут таможни и фактически, без громких объявлений, территории станут российскими…» — добавила Ирина Н.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Президент России Владимир Путин

«А всего-навсего нужно было выполнить подписанные ранее Пецей (Петром Порошенко. — О. П.) Минские соглашения, и было всем счастье и мир, но бубочка (Зеленский. — О. П.) побоялся угроз скакунов-нациков (украинских националистов. — О. П.)…» — пишет Natalya T.

«[Доболтались] Путин услышал и делает всё, чтобы не говорили, что ему наплевать на ОРДЛО (ДНР и ЛНР, которые на Украине называют «отдельными районами Донецкой и Луганской областей». — О. П.)…» — написал Григорий К.

«И Донбасс всё дальше и дальше от Украины, как и Крым…» — отреагировал Владимир Х.

«Давно пора: и предприятия в работе будут, и работа у людей!» — отметил Сергей К.

«Не, ну, а что? Украинские власти запретили любые контакты, отказались от своих граждан, объявив всех «сепаратистами-террористами», а людям жить как-то надо», — поддержала Ольга Я.

«Молодец Путин! Вот бы нам такого президента! А то от клоунов уже тошнит!» — добавила Маргарита П.

«Да, если раньше у идиотов был хотя бы какой-то шанс получать уголь из Донбасса, то теперь не видать такого желанного «антрацита», как своих ушей…» — отметил Олег Валентинович.

«Ну как и ожидалось. Если бы Украиной правили не клоуны, такого бы не случилось», — считает Андрей Иванович.

Vladimir Yaitskiy Донецк

«Не прошло и 8 лет», — отреагировала Галина Е.

«Это уже фактическое признание», — считает украинский политолог Юрий Дудкин.

«Нет, это не признание, это экономическая интеграция в состав России», — ответил ему Василий Л.

«Еще один шаг к интеграции», — добавила Ирина А.

«Спокойно, неотвратимо идет интеграция в Россию», — считает Глеб К.

«Признание паспортов, дипломов, прав, упрощенное получение российского гражданства, поэтапная интеграция в торговых отношениях, шаг за шагом ЛДНР движется к слиянию, назло всепропальщикам», — подытожил один из комментирующих.

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