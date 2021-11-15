Москва, , 23:23 — REGNUM Указ президент России Владимира Путина о гуманитарной помощи республикам Донбасса следует считать экономической интеграцией. Об этом 16 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM Дипломатический советник Главы ЛНР, член Контактной группы по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник.

Гуманитарная помощь для Донбасса Mchs.gov.ru

«Можно ли это назвать признанием республик со стороны России? Точнее это можно называть экономической интеграцией», — заявил эксперт.

«Как минимум она позволит нам спасти тот экономический потенциал, который выстоял в ходе войны и длительной экономической блокады и изоляции», — отметил Мирошник.

«Сейчас главной задачей для наших депутатов парламентов ДНР и ЛНР будет в кратчайшие сроки принять изменения в законодательство, которые будут соответствовать российским экономическим стандартам», — подчеркнул политолог.

Родион Мирошник «Тогда этот механизм заработает в полную силу. Ну и кроме того, я надеюсь, что это далеко не последний шаг на пути нашей экономической интеграции с Россией и ее партнерами»

Напомним, что 15 ноября президентом России Владимиром Путиным был подписан Указ об оказании гуманитарной помощи республикам Донбасса, предполагающий создание ряда экономических механизмов, призванных поддержать ДНР и ЛНР.