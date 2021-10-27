27 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что украинские боевики впервые применили разведывательно-ударный беспилотник турецкого производства Bayraktar против защитников Донбасса.

Оксана Переможенко, , 19:41 — REGNUM Украинские боевики впервые применили разведывательно-ударный беспилотник турецкого производства Bayraktar против защитников Донбасса. Об этом 26 октября сообщается на странице генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. По утверждению украинских карателей, дрон был применен для удара управляемой авиабомбой по артиллерийскому орудию Народной милиции республик Донбасса.

Главнокомандующий Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость обсудили на украинских телеграм-каналах 112.ua, «Запрещённая Украина», VESTI и PavlovskyNews. А также в социальной сети Facebook на странице украинского политолога Александра Скубченко и на странице канала «112 Украина». Многие указали на то, что применение боевого БПЛА нарушает Минские соглашения и украинская сторона, по мнению многих, применила турецкий беспилотник в целях провокации.

«А кто-то кричал на всю страну: «Я хочу мира», — отреагировала Надежда Б., напоминая об обещаниях Зеленского.

«Клоун отвлекает свой народ от проблем с газом, но получит горячую ответку», — добавил Юрий В.

«Ждите ответ от шахтеров», — пишет Геннадий Х.

«Очень плохое предчувствие. Начало конца!?» — задался вопросом Good T.

«Эх!!! Опять придут мужики, организуют котёл, отберут «Байрактары» и ещё по шеям надают. Оно вам надо???» — написал Андрей.

«Ответка прилетит. Пусть не сомневаются», — отреагировал Игорь.

БПЛА Bayraktar TB2 Bayhaluk

«Как вы достали уже. Когда будет конец этому ужасу!!!» — пишет Любовь К.

«Очередная провокация, [попытка] вынудить Россию к активным действиям, чтобы затем противодействовать открытию СП-2», — считает Вадим.

«Однозначно провоцируют, работают по методичке янки, нужен тлеюще-пылающий конфликт у границ России до последнего украинца…» — отметил Алексей.

«Это… неспроста, недаром американский генерал приезжал, всё-таки пиндосы решили воевать до последнего украинца за торжество американской «демократии», — написал Олег Р.

«Байрактары» будут считаться чудо-оружием ровно до тех пор, пока не начнут падать на землю, как спелые груши. А они начнут падать обязательно», — добавил Алексей.

«Игрушку купили, и так чесалось испытать ее на людях, испытали, а завтра ответка прилетит, и скулить будут на всю Европу», — отметил Николай Н.

«Зачем они официально… статью по военным преступлениям признали?» — не понимает Serg.

«Тем самым подтвердили, что они нарушают Минские договорённости…» — пишет Александр.

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин President.gov.ua

«Не боятся, что ответка замучает?» — спросил Дон Кихот.

«Идиоты, кислорода нету в больницах, катастрофа, они… войну хотят», — посетовал DAS.

«Чувствую, Зеленский созрел для больших дел (мерзостей и подлостей)», — отметил Андрей Г.

«Зеленский официально нарушил Меры по усилению режима прекращения огня от 27 июля 2020 года. Главнокомандующий ВСУ официально заявил о применении в Донбассе БПЛА «Байртактар», хотя мерами введён запрет на использование любых видов летательных аппаратов. Чем выше тарифы ЖКХ в стране, чем больше обвинений Зеленского в коррупции, чем ниже его рейтинг, тем больше в Донбассе стреляют и тем ближе страна к полномасштабной войне. Войной Зеленский спасает не страну, войной Зеленский спасает себя», — подытожил на своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

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