Москва, 15 ноября 2021, 19:33 — REGNUM Народ России не готов к QR-кодизации. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Совет Думы 15 ноября принял решение направить законопроекты о QR-кодах в регионы, в Общественную палату, Счетную палату, Совет Федерации, которые должны обозначить свою позицию до 15 декабря. Стоит также отметить, что 15 ноября на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением COVID-19 глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по итогам прошедшей недели впервые отмечается снижение заболеваемости за два месяца непрерывного подъёма.
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