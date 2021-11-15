Москва, , 19:33 — REGNUM Народ России не готов к QR-кодизации. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко.

Вячеслав Володин получил пиар, и с помощью его фигуры власти перенесли принятие непопулярного решения. Будущее не определено: если решение всё-таки примут, то ответственность за него будут нести не только правительство и Госдума, но и широкий спектр общественно-политических институтов. Но вообще эта пауза создаёт платформу для отступления. Можно будет объявить, что ситуация с ковидом нормализовалась и можно не вводить QR-коды. Дмитрий Михайличенко В России общество не готово к QR-кодизации, а в элитах нет согласия по этому вопросу. Сейчасполучил пиар, и с помощью его фигуры власти перенесли принятие непопулярного решения. Будущее не определено: если решение всё-таки примут, то ответственность за него будут нести не только правительство и Госдума, но и широкий спектр общественно-политических институтов. Но вообще эта пауза создаёт платформу для отступления. Можно будет объявить, что ситуация с ковидом нормализовалась и можно не вводить QR-коды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Совет Думы 15 ноября принял решение направить законопроекты о QR-кодах в регионы, в Общественную палату, Счетную палату, Совет Федерации, которые должны обозначить свою позицию до 15 декабря. Стоит также отметить, что 15 ноября на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением COVID-19 глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по итогам прошедшей недели впервые отмечается снижение заболеваемости за два месяца непрерывного подъёма.

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