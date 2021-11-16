Глава штаба по противодействию коронавирусу в России, вице-премьер, экс-министр здравоохранения Татьяна Голикова, активно ратующая за обязательную вакцинацию, заявила, что сертификат о вакцинации от COVID-19 нужно по важности приравнять к паспорту. Ей вторит министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который пошёл ещё дальше, предложив выбор: или вакцинация, или сидите на самоизоляции. Прекрасно оттеняет высказывание Голиковой бизнес её пасынка Владимира Викторовича Христенко — бенефициара и основателя фармацевтической фирмы «Нанолек», претендующей на статус производителя одной из вакцин, а пока же имеющей многомиллионные контракты с Минздравом на поставку лекарств из реестра необходимых и важнейших. ИА REGNUM продолжает публикации о бенефициарах пандемии, и сегодня наш «герой» — сын бывшего вице-премьера, экс-министра промышленности и торговли РФ Виктора Христенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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У Голиковой детей нет, но есть пасынок — Владимир Христенко, который является одним из основателей биофармацевтической компании «Нанолек» и её бенефициаром. По открытым данным, у «Нанолека» порядка 70 госконтрактов на общую сумму более 4,8 млрд рублей. Их мы рассмотрим далее.

Nanolek.ru ООО «Нанолек»

Помимо этого, именно «Нанолек» выступает партнёром федерального госучреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова Российской академии наук» (Институт полиомиелита), разработавшего одну из вакцин от коронавируса — «КовиВак». На сайте центра уточняется, что в оборот было выпущено 1,5 млн доз и планируется ввести дополнительно 2,5 млн доз.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в марте 2021 года заявил на прямой линии с Владимиром Путиным, что «Нанолек» выбрали индустриальным партнером по производству вакцины «КовиВак». Он уточнял, что в середине лета завод «Нанолека» в Кировской области планирует приступить к производству вакцины, чтобы до конца года выпустить 5 млн доз. При средней цене около 860 рублей за дозу, финансовый «выхлоп» с 5 млн доз будет 4,3 млрд рублей. Конечно, несравнимо с доходами производителей «Спутник V», но всё же.

Minzdrav.49gov.ru «КовиВак»

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Также именно Минпромторг РФ включил «Нанолек» в список системообразующих организаций, то есть список тех, кого в случае чего будут спасать за бюджетный счёт. Не смутило министерство, которое некогда возглавлял отец совладельца фармфирмы, даже то, что единственный владелец ООО — это кипрская фирма «Нанолек Холдинг Лимитед».

В ковидной повестке «Нанолек», который пока в реестре лекарственных препаратов числится лишь упаковщиком «КовиВака», уже занял своё место. В начале августа 2021 года ООО оформило регистрационное свидетельство на лекарственный препарат «Ковидолек» — небезызвестный фавипиравир, стоимость которого на начальном этапе вызывала возмущение общественности.

Из открытых источников известно, что ФАС согласовала предельную отпускную цену этого препарата от коронавирусной инфекции на уровне 2916 рублей за упаковку из 40 таблеток по 200 мг. Препарат включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Клинические исследования (третья фаза) планируется завершить 31 декабря 2022 года.

Примечательно: среди поставщиков фармацевтической субстанции для «Ковидолека» указано ООО «Глобалхимфарм» из Подмосковья. Единственным владельцем актива является АО «Фармстандарт», бенефициара которого — Виктора Харитонина — связывают с семьей вице-премьера Татьяны Голиковой.

Сам же «Фармстандарт» — один из крупнейших производителей одной из основных вакцин, используемых для вакцинации россиян, — «Спутник V». При этом владение АО происходит также через офшор — кипрскую фирму AUGMENT INVESTMENTS LIMITED. К слову, из того же дивизиона и производитель «Арбидола», продажи которого рванули ввысь в 2020—2021 годах за счёт включения оного препарата в рекомендации Минздрава по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Doanri Упаковка «Арбидола»

Есть ещё не одна «ковидная» продукция, числящая за «Нанолеком». Так в июне 2020 года ООО выпустило партию «Гидроксихлорохина», включенного в рекомендации Минздрава РФ для лечения COVID-19. А в конце марта 2020 года совместно с ООО «Эфферон» компания Христенко сообщила о начале партнёрства по выведению на рынок устройства, применяемого для экстракорпорального очищения крови. Заявлялось, что оно «может применяться в том числе и в терапии острой респираторной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2 (COVID-19)». Под этот проект в июле 2020 года была зарегистрирована фирма «Иммолаб», ставшая резидентом Сколково. 99% доли в фирме у ООО «Нанолек».

Планы на вакцины

В середине сентября 2021 года в комментариях СМИ президент «Нанолека» Владимир Христенко заявил, что фирма изучает возможность производства комбинированной вакцины от коронавируса и гриппа. Но это пока планы на перспективу.

На сегодня же «Нанолек» — производитель двух вакцин из нацкалендаря: вакцины против полиомиелита и комбинированной вакцины для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и заболеваний, вызванных гемофильной палочкой.

По информации с сайта ООО, по итогам 2020 года на «Нанолек» пришлось 20% от госзакупок вакцин, входящих в национальный календарь педиатрических прививок. Всего из бюджета на календарные вакцины было потрачено 26,6 млрд рублей, из них на нанолековские — порядка 5,4 млрд рублей: на «Полимилекс» против полиомиелита и «Пентаксим» для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, которую ООО производит совместно с французской фирмой Sanofi.

Nanolek.ru Биомедицинский комплекс «Нанолек»

Еще весной 2021 года Владимир Христенко заявил о планах к 2026 году увеличить в три раза портфель вакцин «Нанолека», в том числе за счет выпуска вакцин от пневмококка, вируса папилломы человека, опоясывающего лишая и коронавируса (!!!).

«Нанолек» и господдержка

Крепкие связи бенефициара фармкомпании с высокопоставленным чиновником в правительстве не мешают «Нанолеку» получать господдержку. Из отчетности общества за 2019 год известно, что в декабре 2015 года ООО, Минфин РФ, госкорпорация «ВЭБ.РФ» и Сбербанк подписали договор о предоставлении госгарантии РФ в обеспечение исполнения обязательств «Нанолека» по кредиту на сумму 205,5 млн рублей включительно. То есть Минфин выдал Сбербанку гарантию, что «Нанолек» надлежаще исполнит свои обязательства.

Помимо этого, в 2017—2019 годах ООО «Нанолек» получило из федерального бюджета субсидии на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредиту. Общий размер субсидии за эти годы превысил 323 млн рублей, и ещё 55,385 млн рублей было в 2020 году. Была также в 2017 году субсидия на 3,9 млн рублей на возмещение части затрат на проведение клинических исследований по лекарственным препаратам.

В июне 2020 года с Фондом развития промышленности, созданным по инициативе Минпромторга РФ, был также подписан договор целевого займа со сроком до 10 июня 2022 года на сумму 417,632 млн рублей под 1%. На эти средства «Нанолек» реализует амбициозный проект «Комплексный проект для обеспечения государства лекарственными препаратами для борьбы с коронавирусной инфекцией».

Были у «Нанолека» и субсидии от правительства Кировской области, на территории которой базируется завод. На конец 2020 года — 8,5 млн рублей, на конец 2019 года — 8,9 млн рублей и 9,3 млн рублей на конец 2018 года.

Госконтракты для «Нанолека»

Помимо этого, «Нанолек» — поставщик порядка 70 госконтрактов на общую сумму более 4,8 млрд рублей. Львиная доля, если смотреть по итоговой сумме, была подписана в 2020—2021 годах. Роднит группу самых дорогостоящих контрактов то, что заявки «Нанолека» были на них единственными. В этом случае тендеры признаются несостоявшимся и с участником подписывают договоры практически по начальной (самой высокой) цене.

Если судить по сумме, то основной доход от госконтрактов приносят договоры с Минздравом РФ (около 4,3 млрд рублей). Многие из них касаются поставок препаратов для лечения редких заболеваний, которые стоят очень дорого.

Для примера: в марте 2020 года Минздрав РФ подписал с ООО контракт на 977,405 млн рублей на поставку препарата «Даратумумаб» (концентрат для приготовления раствора для инфузий). Препарат закупается министерством в рамках постановления правительства РФ от 2018 года о порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц по ряду редких заболеваний.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Здравоохранения

В отчёте за 2019 год «Нанолек» сообщал, что фирма вывела на рынок собственный орфанный препарат «Хантераза», который включили в федеральную программу расширения «7-нозологий», что «гарантирует устойчивое финансирование его закупок со стороны Министерства здравоохранения РФ».

В августе 2021 года топ-менеджер «Нанолека» Максим Стецюк заявил, что фирма выбрала одним из своих приоритетных направлений — вакцинопрофилактику. Судя по всему, ставку будут делать и на «ковидные» вакцины.

И снова вспоминается близкая высокопоставленная родственница президента «Нанолека», заявившая, что сертификат о вакцинации от COVID-19 нужно по важности приравнять к паспорту.