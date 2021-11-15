Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ему хотелось бы, чтобы власти Белоруссии были более дружественны по отношению к Киеву. Об этом глава внешнеполитического ведомства Украины заявил 15 ноября во время брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, трансляция которого велась на странице министерства иностранных дел Украины в социальной сети Facebook.

Белоруссия и Украина

«Мне бы хотелось, чтобы белорусские лидеры были более дружественными с Украиной. Мне бы хотелось, чтобы мы могли рассматривать северный фланг как безопасное место. Но, к сожалению, сейчас это не так», — сказал глава украинской дипломатии.

NATO North Atlantic Treaty Organization Дмитрий Кулеба и Йенс Столтенберг

Заявление Кулебы обсудили на страницах украинского издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многих возмутило то, что Киев со своей стороны недружественно относится к Белоруссии, но при этом требует, чтобы Минск относился к украинской стороне дружественней.

«Пока комик смешит — к нему можно относиться дружелюбно, но когда он начинает гадить под твоим окном — дружелюбие испаряется», — отреагировал Максим Р.

«Это он к Тихановской? Она вроде бы дружит с украинскими властями», — написал Константин Г.

«Зашибись! Самые первые в забеге на санкции против РБ и президент «самопровозглашенный», а… Беларусь должна быть дружной. Они с Зелей (Зеленским — О. П.) курят вместе или с [главой СНБО Алексеем] Даниловым пьют, а потом курят?» — не понимает Ильшат С.

«Шизофрения умиляет!» — пишет Лилия А.

«Я буду в вас плевать, но вы ж меня любите… — что он курит???» — отреагировал Иван Л.

«Сначала убери дерьмо из-под двери, которое вы Белоруссии навалили», — призвал Анатолий-Данилыч Ш.

«Параллельно присоединяясь ко всем антибелорусским санкциям. Как в том анекдоте: «Микола, ты шо, обиделся?..» — отметил Василий А.

«Это после запрета полётов из-забелорусского пацанчика?» — поинтересовалась Анна Ё.

«С хозяевами своими дружите, гниды бандэровские», — не выдержал Кирилл Д.

«Это он так электроэнергию выпрашивает?» — недоумевает Виктор Т.

«Кто хочет иметь друзей, тот сам должен быть дружелюбным. Библию читай, Дима», — отреагировал Анатолий Т.

«У них все нормально с головой?» — спросил Сергей Н.

«Какой же лицемер», — написал Олег Г.

«Ё-моё!!! Шо творится-то. Никак Лука кран с солярой прикрутил. Это даже пострашнее веерных отключений для них будет в сегодняшних обстоятельствах. Россия-то как «вторгнется», а соляры нэма!!!» — иронизирует Olga Svaytoslavovna.

«А с какой стати? Кто недавно поливал Белоруссию? Кто призывал кары всякие?» — задался вопросом Юрий Г.

«Это они к нелегитимному президенту обратились?» — не без сарказма поинтересовался «Константинович Даврештывсе».

«Дайте угадаю… А!.. Понял… Электричества и солярки хочется!» — смеется Юрий М.

«Мы вам санкции, а вы нам электроэнергию и уголь, и по дружественней, пожалуйста», — подытожил Петр Ф.

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