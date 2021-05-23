Минск, , 15:31 — REGNUM Бывший редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич был задержан в аэропорту Минска, сообщается 23 мая на телеграм-канале Nexta.

Белорусская оппозиция Cesco

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая в аэропорту Минска совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Самолет запросил экстренную посадку из-за сообщения о минировании.

Читайте также: В аэропорту Минска экстренно приземлился борт авиакомпании Ryanair

«Самолёт проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них был редактор телеграм-канала «Беларусь головного мозга», бывший редактор Nexta, журналист Роман Протасевич. Его задержали», — сообщает источник.

Также сообщается, что Протасевич рассказал, что перед вылетом заметил, что за ним следят.

Задержание Протасевича прокомментировала в своем телеграм-канале бывший кандидат в президенты Белоруссии, формальный лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

«Абсолютно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолёта — ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича», — написала Тихановская.

По ее словам, под угрозу были поставлены безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации «ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных белорусских независимых телеграм-каналов». По словам Тихановской, лишь за это задержанного признали террористом и ему в Белоруссии может угрожать смертная казнь.

Политик также добавила, что в офис авиакомпании Ryanair и Международную организацию гражданской авиации уже сообщили о произошедшем и потребовали начать расследование и принять меры вплоть до исключения Белоруссии из ICAO (Международная организация гражданской авиации).

Читайте также: Telegram-канал NEXTA признан в Белоруссии экстремистским

Напомним, в октябре 2020 года Telegram-канал «NEXTA-Live» и логотип NEXTA признаны в Белоруссии экстремистскими материалами.