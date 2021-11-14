14 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что главы комитетов по иностранным делам Европарламента, двенадцать стран Евросоюза, а также Украина и Великобритания требуют начать международный судебный процесс над президентом Белоруссии Александром Лукашенко и его соратниками.

Оксана Переможенко, , 16:09 — REGNUM Главы комитетов по иностранным делам Европарламента, двенадцать стран Евросоюза, а также Украина и Великобритания требуют начать международный судебный процесс над президентом Белоруссии Александром Лукашенко и его соратниками. Об этом, как сообщает издание «Страна.ua», говорится в письме, опубликованном на странице главы комитета Верховной рады по внешней политике Александра Мережко в социальной сети Facebook.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Помимо представителя Украины, документ подписали его коллеги из Чехии, Венгрии, Польши, Дании, Ирландии, Румынии, Эстонии, Литвы, Латвии, Европарламента, Словении, Франции, Испании и Великобритании.

Глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко Sluga-narodu.com

Указанное письмо адресовано президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Шарлю Мишелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. В нём «режим» Лукашенко обвиняют в попытке «устроить» миграционный кризис в Польше, Литве и Латвии. Политики призывают объявить Белоруссию бесполетной зоной, ввести санкции против всех белорусских аэропортов и авиакомпаний, а также авиакомпаний третьих стран, способствующих нелегальной миграции.

Урсула фон дер Ляйен Archive: U.S. Secretary of Defense

Новость обсудили на украинском телеграм-канале «Наглый». Многие не понимают Украину, которая, с одной стороны, просит у Белоруссии электроэнергию и в это же время продолжает политику, направленную против белорусского руководства.

«Это выстрел даже не в ногу — в голову! Притом нам всем!» — добавила Olga Z.

Шарль Мишель Kremlin.ru

«Молодцы! Так его! И электричеством своим пусть подавится! Так переможем (победим — О. П.)!» — с сарказмом отреагировал SuperMan.

«Теперь нас точно ждут веерные отключения света и газа. Це перемога (победа — О. П.)!!!» — написала Nataly.

«Главное вовремя электричество забрать», — смеется dim.

«На месте Батьки я бы уже перекрыл все поставки энергоносителей и закупался попкорном на шоу «Майдан 3.0», — отметил Михаил Л.

Йенс Столтенберг Magnus Fröderberg

«Лукашенко — серьёзный дядька, думаю, ему плевать на них, для него это не новость», — отреагировал Дмитрий.

«Польша — гиена Европы, а Украина? Кажется, крыса, не?» — написал Steeve.

«Помимо всего и так понятного, мне вот интересно, понимают ли свидомые… что если Лукашенко уйдет и к власти там придут змагары и Света-котлета, то мгновенно возникнет очаг напряженности на границах, сразу же будут территориальные претензии к Украине, плюс выкатят предъявы за Чернобыль… ну и еще найдут за что», — отметил Khan.

«Тем временем Меркель хочет… [говорить] не с Тихановской, а с Батькой почему-то. Неправильная какая-то европейка», — иронизирует Давид Маркович.

«Я думаю, что надо вообще изолировать от газа, угля, нефти и дизтоплива… Украину… Ну чтоб не совала свой куцый хвост куда не нужно…» — пишет Алексей.

«Ой, бумеранг прилетит, мало не покажется…» — написала Елена П.

«Диктатор»! Дай электричества перебиться. И да! Под суд!» — смеется Vbukr.

«Ещё морозы не пришли. Подозреваю, световое шоу ещё впереди», — отметила Наташа.

«По-доброму, по-соседски. И трибунал просит, и электричество. Как-то так. Делайте выводы, партнёры Украины. Ох, права была экс-президент европейской Эстонии, не имейте с Украиной дел, всё равно… [обманут]», — написал Ilia.

«На*рена им Бацька электроэнергию поставляет? Я понимаю — бабло, но после таких заявлений я бы им всё на*рен перекрыл, Зеля потом бы на коленях приполз», — считает Nick Jones.

«За что? За то, что не дал с Белоруссией сделать то, что сделали с Украиной?» — не понимает Светлана СБ.

«Что может требовать Украина? Что скажут, то и требует, позорище», — подытожил Александр.

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