Оторванные от реальности, с высоты своего Олимпа не видящие, как живёт среднестатистический россиянин, высокие лица продолжают вещать «за» цифровую сегрегацию и поголовную куаризацию. Отличился и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявивший, что введение QR-кодов на транспорте является мировой практикой (но Ницца ещё не весь мир!). А что же сам Песков и его семейство, которые в последние годы, скорее всего, в общественном транспорте и не бывали? ИА REGNUM выяснило, что, пока пандемия набирает обороты, его семья продолжает обрастать бизнесом, да и госконтрактами, в том числе оплаченными субсидией из федерального бюджета. При этом налоговую отчетность Елизавета Пескова, похоже, подавать в срок забывает, как и платить налоги. Подробнее об активах и связях семьи Песковых, в том числе с бывшим украинским депутатом и семьей экс-замглавы Росприроднадзора — в материале.

Александр Дейнека. Два класса. 1934

Напомним, на днях Дмитрий Песков заявил, что введение QR-кодов на транспорте является мировой практикой. А до этого он же назвал проблемой сознательность граждан в вопросе вакцинации.

Скриншот Instagram @liza_peskova Дмитрий Песков и Елизавета Пескова

На странице в инстаграме, которая числится за пользователем lisa_peskova и в котором фигурируют фото Елизаветы с Дмитрием Песковым, в середине сентября 2021 года был опубликован следующий комментарий (орфография автора сохранена): «Ниче, что я с 17 лет работала (причём устроилась сама), и сейчас занимаюсь общественной и предпринимательской деятельностью, получив красный диплом магистра МГИМО (ПРИКИНЬТЕ, даже не купив его) и параллельно устраиваюсь на ещё одну работу?«

Возник вопрос, какой же предпринимательской деятельностью в РФ занимается родившаяся в Турции и прожившая много лет во Франции 23-летняя Елизавета Пескова (дочь Пескова и его второй супруги Екатерины Солоцинской, чей отец также был известным дипломатом). На него мы сегодня и ответим.

Скриншот Instagram @liza_peskova Елизавета Пескова о своей карьере

Активы Елизаветы Песковой

В апреле 2021 года в аккаунте инстаграма «lisa_peskova» владелица уточняла, что жила и училась в том числе в Париже, «получила диплом, после стажировки в Louis Vuitton и полугода, проведённого в брюссельском Европарламенте, поехала поступать в МГИМО». Из этого же поста известно, что более пяти лет (то есть лет с 18) Елизавета Пескова работает с Пьером Малиновским (общественный деятель, экс-член Европейского парламента) и в 2020 году тот назначил Пескову «вице-президентом своего некоммерческого фонда развития русско-французских исторических инициатив».

»Работаем с мэрией над платформой @visit_moscow, естественно во время пандемии возникли некоторые сложности, так как речь идёт о туристическом секторе. Visit — платформа, которая существует во многих странах мира и поддерживается государством. Над Visit Russia тоже идёт работа», — также отметила она.

Ранее в публикациях СМИ Пескова сама называла одну из учрежденных компаний — ООО «Лиза и Саша», уточнив, что занимается ею совместно с Александрой Жулиной.

Возвращаясь к активам Елизаветы Песковой.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Лиза и Саша» было учреждено 24 августа 2020 года с основным видом деятельности «производство прочей верхней одежды». Уставный капитал — 50 тыс. рублей. Единственный владелец и директор — Елизавета Пескова. За 2020 год фирма выручки не указывала.

Скриншот Instagram @liza_peskova Елизавета Пескова

Помимо этого, за Песковой числится статус индивидуального предпринимателя (с июля 2019 года, сфера — рекламная деятельность). В базе «Спарк» стоит отметка, что МРИ ФНС № 29 по г. Москве 20 июля 2021 года приостанавливала операции по счетам ИП Песковой в Тинькофф Банке, причина — «непредставление налоговой декларации».

В едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки указано, что ИП Елизавета Пескова в августе 2018 года получило помощь от ГБУ «Малый бизнес Москвы» в виде часовой консультационной поддержки.

Сумма дохода ИП Песковой в открытых источниках не раскрывалась.

Также Елизавете с марта 2020 года принадлежит рекламное агентство «Сперанса ДС», созданное в марте 2017 года. Ранее ООО с идентичным ИНН носило наименование «АртМак», и в 2018 году оно выступало исполнителем двух госконтрактов — каждый на 290 тыс. рублей с неким комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности, учрежденным правительством Санкт-Петербурга и администрацией губернатора Санкт-Петербурга. В задачи исполнителя по тем контрактам входило оказание услуг по подготовке информации по профилю деятельности комитета в СМИ.

Директор «Сперансы ДС» с апреля 2020 года — Игорь Гинзбург (владелец ресторанной фирмы «Биргинз групп»).

По итогам 2020 года в отчётности «Сперанса ДС» указало выручку 46 тыс. рублей против 1,165 млн рублей годом ранее и 37 тыс. рублей чистой прибыли.

Скриншот Instagram @liza_peskova

В ноябре 2021 года Елизавета Пескова также реализовала 10% доли в ООО «Сеть столичных бистро». Приобретатель — ООО «Инвестиционная компания «Атлант» Михаила Тарановского (через «Атлант» имеет ресторанные компании и фирму по оптовой торговле рыбой, ракообразными и моллюсками). Ещё одним бизнес-партнёром Песковой была Анжелика Святаш — жена бывшего народного депутата Украины, экс-члена комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Дмитрия Святаша, к которому на Украине были вопросы у правоохранительных органов.

Стоит отметить, что с ООО «Сеть столичных бистро» в 2021 году как минимум трижды судились поставщики, которым в срок не оплатили услуги, а в «Спарке» есть сведения о приостановке операций по одному из счётов ООО в связи с вопросами у ФНС по налогообложению (или в срок не уплачены налоги, или же не подана декларация).

Примечательно: в базе данных исполнительных производств ФССП за полной тезкой Песковой, в том числе по месту и дате рождения, числятся два производства: № 68 484/21/77 027-ИП от 30.06.2021 года, госпошлина, присужденная судом, — 203,78 рубля и №81 317/21/77 027-ИП от 18.08.2021 года — «взыскание налогов и сборов, включая пени», сумма в базе не фигурирует.

Скриншот fssp.gov.ru База данных исполнительных производств ФССП

После оценки бизнеса Песковой можно сделать вывод, что у неё есть еще какой-то источник дохода, помимо вышеуказанных, потому как путешествовать по заграницам, посещать светские рауты в дорогостоящих нарядах на средства, раскрытые как итоги работы её бизнеса, было бы довольно затруднительно.

А на светских раутах дочь Дмитрия Пескова, судя по фото в инстаграм, бывает часто. Взять хотя бы скандально известную свадьбу Георгия Романова, где Пескова засветилась.

Вот что она пишет о мероприятии в своём аккаунте: «Невероятной красоты церемония браковенчания @grand_duke_george_of_russia и @rebecca_bettarini в Исаакиевском соборе впервые за столетие! Я очень счастлива, что у меня есть возможность поприсутствовать на мероприятии, которое просто не может не вызвать интереса к повторению и изучению истории, и познакомиться с таким количеством интересных людей со всего мира!«

Скриншот Instagram @liza_peskova Елизавета Пескова у Исаакиевского собора

Напомним, позднее, уже после церемонии, было организовано служебное расследование в связи с участием в этом частном действе роты почётного караула Преображенского полка.

Читайте также: Ярмарка тщеславия от Романовых — «императорские» фонды в России

Но не только дочь в семье Дмитрия Пескова занимается бизнесом. Также не чужда ему и супруга — Татьяна Навка.

Бизнес супруги Пескова и госконтракты

За Навкой, которая, как мы помним, за 2020 год заработала более 212 млн рублей, в ЕГРЮЛ числятся статус ИП в сфере, связанной с исполнительскими искусствами (с февраля 2008 года), 100% доли в московском ООО «Н-Айс», созданном в ноябре 2020 году для ведения деятельности заказчика-застройщика, генерального подрядчика, и с ноября 2018 года доля в крымском производственном кооперативе «Галит».

В строительной компании Навка также является директором. В каких-то проектах компания, созданная на пике пандемии, пока не отметилась.

Между тем как ИП Навка была исполнителем как минимум по двум госконтрактам ФГБУК «Росконцерт». Первый заключен на сумму 6,6 млн рублей (22 выступления по 300 тыс. рублей каждое) на участие в театрализованной постановке на льду «Спящая красавица. Легенда двух королевств» с 25 декабря 2019 года по 7 января 2020 года. Оплачивался контракт субсидией «из федерального бюджета». Предыдущий договор с тем же заказчиком, но на сумму 6,432 млн рублей был подписан на спектакль «Руслан и Людмила» в декабре 2017 года. Источником финансирования также выступали средства бюджетной субсидии.

Что касается кооператива «Галит», то для Крыма — это довольно крупное предприятие. Именно оно многие годы было поставщиком по многомиллионным контрактам на поставку технической соли различным муниципальным предприятиям и ГУП «Крымавтодор».

Скриншот Instagram @tatiana_navka Татьяна Навка

Примечательно: последний контракт в базе закупок в форме закупки у единственного поставщика числится подписанным в начале октября 2018 года со сроком исполнения — по 31 декабря 2018 года, а совладельцем Навка стала в конце ноября 2018 года. Но если судить по судебным делам, то поставки товара госпредприятиям «Галит» не прекратил и в 2021 году. Так, например, 16 ноября 2021 года суд рассмотрит иск «Галита» к ГУП «Крымавтодор» «о взыскании задолженности по договору поставки от 16.02.2021 года №22-ЕП/21 в размере 4 795 000 рублей, пени в размере 152 994,05 рубля с последующим ее начислением по день фактического исполнения обязательства». Помимо этого, 29 ноября рассмотрят иск к тому же ответчику о взыскании более 3,2 млн рублей долга, но уже по контракту №26-ЕП/21 от 25.02.2021 года, 16 ноября — о взыскании 3,795 млн рублей по договору №17-ЕП/21, 23 ноября — 371 тыс. рублей по контракту №1-ЕП/19. Это говорит о том, что фирма неоднократно выступала исполнителем госконтрактов и тогда, когда жена Дмитрия Пескова была её совладельцем.

Владельцами долей в «Галите» также являются Юрий Волков (владеет нижегородской компанией по производству верхней одежды), Анна Волкова и Ольга Белобородова (была владельцем рязанской фирмы, которая выступала поставщиком как минимум восьми госконтрактов, в том числе на спецодежду для МВД, на общую сумму более 40 млн рублей).

За 2020 год выручка ПК «Галит» составила 58,699 млн рублей против 47,3 млн рублей годом ранее при чистой прибыли — 2,91 и 13,208 млн рублей соответственно.

Ранее в активе Татьяны Навки также были 50% доли в ООО «Свитстафф» из сферы розничной торговли ювелирными изделиями в специализированных магазинах. Фирма просуществовала с 2014 по март 2016 года. Интерес представляет бывший бизнес-партнёр Навки — Людмила Митволь, чьи данные совпадают с данными супруги экс-заместителя руководителя Росприроднадзора, главы центрального совета партии «Альянс зеленых — народная партия» Олега Митволя.

В инстаграме Навки — фотографии в том числе из Греции, Италии, датированные 2020−2021 годами. На что реакция у россиян, которых пытаются загнать под поголовную куаризацию, порой весьма негативная.

Скриншот Instagram @tatiana_navka Татьяна Навка на отдыхе

«Хорошо у вас там, просторно. Вы, главное, нас в клетушках наших не запирайте и парки нам оставьте открытыми, нам тоже воздух нужен», «А бедные люди могут поехать?», «У нас в России только 10% населения вообще имеют загранпаспорта‼ ️Раньше смотрели на мир глазами Юрия Сенкевича, а теперь российские нищеброды смотрят на мир глазами Навки», «Как здОрово, Вас везде пускают. А мы сидим, как за железным занавесом…» — пишут они под постами об отдыхе жены Дмитрия Пескова.