Москва, , 13:18 — REGNUM Введение QR-кодов на транспорте является мировой практикой. Об этом сегодня, 12 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

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По его словам, такая ограничительная мера в условиях непрекращающихся волн пандемии коронавируса многими странами признана безальтернативной.

Песков уточнил, что Кремль знает об инициативе ввести в России QR-коды на транспорте. «Но по этому вопросу ещё предстоит серьёзная работа в парламенте», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, оплата за лечение от коронавируса российских граждан, не сделавших прививку от COVID-19, никогда не обсуждалась заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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