Москва, , 19:43 — REGNUM Комитет Госдумы по охране здоровья может рассмотреть законопроект о введении QR-кодов на транспорте, в общепите, магазинах на следующей неделе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября сообщил источник в Госдуме.

Проверка QR-кода Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Комитет может рассмотреть законопроект уже на следующей неделе», — сказал собеседник агентства.

Правительство РФ направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах и кафе, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях. Минздрав РФ наделяется полномочиями определять срок действия QR-кодов: отдельно для привитых и отдельно для переболевших.

Главные санитарные врачи регионов получат полномочия принимать меры реагирования, если губернатор не согласен с ними и не представит обоснование.

Нормы будут действовать с 1 февраля по 1 июня 2022 года.

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