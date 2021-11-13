Перевооружение украинской армии должно помочь Украине одержать победу над Россией. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, заявил бывший заместитель начальника генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко в эфире YouTube-канала ISLND TV («Исландия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Вооруженные силы

Украинский генерал также считает, что жителям страны нужно быть готовыми к «народной войне» с Россией.

«Нам как можно быстрее нужно перевооружаться современной техникой, вооружением, поднимать уровень выучки и быть готовым к тому, чтобы все это применять. И быть готовым к народной войне», — сказал он.

По мнению Романенко, лишь опасение «народной войны» и «кровавой бани» «останавливает» Путина от «вторжения» на Украину.

Цитата из видео из YouTube Игорь Романенко

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Заявление украинского генерала обсудили в телеграм-канале «Запрещённая Украина». Многие отметили, что украинский народ не будет воевать с Россией, тем более — воевать за постмайданную Украину.

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«Бывший заместитель начальника генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Украина должна быть готова к народной войне с Россией. А если народ не согласится, Романенко сможет заставить людей воевать за нынешнюю украинскую Украину?» — поинтересовался автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«Хорошо, что он бывший. Но псих — настоящий», — отреагировал Игорь.

«Да, действительно, народ вряд ли пойдет воевать за нынешнюю Украину, пусть сам идёт воюет со всем этим кодлом, но они… [не] будут воевать. Все до единого в Америку свалят», — считает «Король Испании».

«Народ с Россией воевать не будет, народ просто сдастся в плен на пожизненно. Чтобы наконец-то начать жить без вас — фашистов и упоротых бандеровцев», — написала Надежда.

«Романенко себя первого не сможет заставить [«воевать»]!» — считает Alku.

«[Американцы] снова гонят… [украинцев] на убой. Ничего в истории не меняется», — добавил Jeka J.

«Вот пусть сам и прёт в первый ряд. Народ знает, за кого будет воевать», — пишет Ares P.

«Никак не пойму, уже вроде восьмой год воюет и никак не начнёт. Тут, похоже, к психиатрам вопрос, как такое чудо ещё чем-то командовало, ему даже свиней пасти доверить нельзя», — отреагировал Igor S.

«Романенко из каменного века вылезти не может. Всё воюет, старый маразматик…» — добавил Mangust Last.

«Детский сад, чесслово. Украина сама боится воевать, «Америка нам поможет». Америка сама не хочет воевать, Украину в спину толкает — до последнего украинца воевать. Ну кто-то же должен пойти и «набить» «подлым москалям» морды. Пока смелых немае (нет. — О. П.)», — иронизирует «Василич».

"Не понимают, что России без надобности завоёвывать Украину. Достаточно раздолбать ракетами армейскую инфраструктуру и особо борзых воинов. Голодное и замерзающее население далее само всё сделает», — считает Сергей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Да, они как раз-таки «повоюют» — первые же убегут и будут сидеть себе в уютном тепленьком местечке и сны спокойные видеть», — написала Алла К.

«Умирать за олигархов — так себе предложение…» — добавил Тимур А.

«Почему этот персонаж со светлым лицом за 7 лет не сходил дружной семьёй (детишки, внуки, родственники, знакомые) в войнушки поиграть?.. А-а-а — пусть лучше народ идёт…» — возмутился Сергей.

«Вы ничего не поняли, народ будет воевать с властями Украины на стороне России…» — подытожил Павел Т.

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