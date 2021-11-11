11 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили призыв бывшего главы «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрия Яроша к готовности встать на «защиту» государства.

Оксана Переможенко, , 17:37 — REGNUM Бывший глава «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и недавно назначенный советник главнокомандующего вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош призвал личный состав «Украинской добровольческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которой руководит, к готовности встать на «защиту» государства. Об этом он написал 10 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Одной левой! Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Заявление националиста обсудили в украинском телеграм-канале «Бородатая Бабушка», а также на странице канала «112 Украина» в социальной сети Facebook. Многие критически восприняли призыв националиста.

«А у этого одна война в голове, пробитый…» — отреагировал Евгений Б.

«Боюсь террора внутри страны…» — пишет Надежда З.

«Думает, что в окопах до сих пор дураки. Сдохнуть никто не хочет», — добавил Александр А.

«Ура-патриоты в Польше — гипсокартон крутят», — отметила Светлана.

«Этого идиота когда-нибудь воспринимали всерьёз?» — поинтересовался Алексей.

«Он забыл в конце указать «Яндекс»-кошелек и номер карты», — смеется Alisa Fox.

Дмитрий Ярош Владимир Твердохлиб

«А что тут непонятного? Зеленский вместе с Германией и Францией хочет пригласить Россию на встречу, мол, он… миротворец, и тут же напасть на Россию. И обвинить её во всём», — пишет Александр.

«Ага, щас прям, соберутся. Ну, пару полудурков безработных для фоточки найдут, конечно», — отреагировал KeS.

«У Яроша кончилось бабло от мародерства на Донбассе?» — не понимает Ирина.

«У меня другой призыв: матери, не пускайте своих сыновей!!!» — написала Светлана.

«Ребята, кто откапывает схроны с этими вояками? Остановитесь, закапывайте назад», — пишет Лара.

«Верните ему таблетки… парню плохо стало», — смеется Dmitriy Fast.

«Такое впечатление, что некоторые очень хотят, чтобы начались военные действия, чтобы «поактивничать» с бюджетом. Ярош так точно ждёт. Долго был не у дел», — добавил один из комментирующих.

«Украину надо защищать от таких, как он сам», — отметила Людмила Ч.

«Такие, как он, войну никогда не закончат», — добавила Галина П.

«А что в Украине защищать? Всё разворовано, геноцид народа, капитал ворья в офшорах, дети в школах зимнюю одежду не снимают, много детей болеет, холодно. В Украине ни угля, ни газа, ни электричества, а «зима на носу». Должность подарили, воевать захотелось — воюй!» — отреагировала Светлана К.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

«Не добьют вакцинацией, решили кинуть под танки…» — написал Владимир С.

«Дайте ему автомат — и на передовую, пусть там воюет, если у него так в заду крутит. Задолбали эти нацики уже. Кем оно себя возомнило? Оно забыло, какой рейтинг у… всех националистов?.. Бывший лидер бродячих активистов, которые никому не нужны. Если РФ действительно нападет, что вряд ли, подобные мультяшки сбегут из страны первыми. Крысы всегда бегут первыми. Как только радикальная риторика перестанет приносить таким, как он, дивиденды, она сразу сменится на противоположную. Это просто политика, а верить политику, кем данная мультяшка пытается быть, это как верить заведомо профессиональному лжецу, при этом осознавая, что все сказанное ложь», — отметил Vladimir I.

«А вы спрашиваете ещё, зачем Яроша советником министра обороны назначили. Кто ещё будет помогать истерику нагнетать, чтобы потом народ говорил: «Ну ничего, что света нет, главное, что Путин не напал»?» — подытожил в своем телеграм-канале главный редактор одесского издания «Таймер», журналист и публицист Юрий Ткачёв.

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