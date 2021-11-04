4 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили сообщение министерства обороны Украины о том, что у украинских границ и в Донбассе якобы находятся около 90 тысяч российских военнослужащих.

Мирослава Романенко, , 11:46 — REGNUM Министерство обороны Украины со ссылкой на данные главного управления украинской разведки 2 ноября сообщило, что у украинских границ и в Донбассе якобы находятся около 90 тысяч российских военнослужащих.

Дать отпор Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«По данным главного управления разведки министерства обороны, по состоянию на начало ноября 2021 года у нашей границы и на «временно оккупированных» территориях Российской Федерацией сосредоточена группировка войск (сил) общей численностью около 90 тысяч человек», — сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Украины.

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Сообщение украинского министерства обороны обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие напомнили, что на Украине уже восьмой год муссируется тема о российских войсках, якобы стянутых к украинской границе. Люди с недоверием, а также юмором и сарказмом оценили очередное подобное сообщение.

«Так стягивают или 8 лет воюют? Вы уж определитесь», — отреагировал Сергей Т.

«Странно, сразу знают, какие конкретно части и военные группировки РФ, а на Донбассе не могут назвать — какие. И вроде война уже идёт давно…» — не понимает Всем Хорошо.

Танки ВСУ. Донбасс Ministry of Defense of Ukraine

«Наконец-то! Ща быстрее захватят Киев — и да будет дешёвый газ по всей Украине!» — иронизирует Фёдор Т.

«Ну и что? Их территория — пускай себе ходят, стягиваются, растягиваются… нам, рядовым гражданам, эта информация на что? Орать про «агрессора»? Бежать записываться в военкомат? Спрятаться под стол? Это не наша проблема, что там войска России делают — это проблема нашей недовласти, а люди заняты выживанием», — отметил Soldier Breakneck.

«Это шо ж получается? На 8-й год «российско-украинской войны» могут и боевые действия начаться?» — поинтересовался «A. П. Чехов».

«За 8 лет ничего не изменилось. Ну и что, что стягивают? Про себя почему не пишете? Как народ убиваете?!» — возмутилась Щучьи Щёчки.

«Очередной блеф, нужно отвлечь народные массы, которые недовольны срывом отопительного сезона», — пишет Goldinessa Gold.

«90 тыс. войск? А чего не миллион? И танков пять тысяч, и самолётов тыща. Не тошните», — отреагировал Иван Р.

«У нас внутренних врагов гораздо больше. Верховная зрада всех созывов плюс аппарат президента. Это главные враги!!!» — добавил Coloss.

«Да сколько же можно хлеб-соль готовить!» — с сарказмом посетовал Влад Н.

«Чем ближе зима и меньше запасов угля на электростанциях и газа в хранилищах, тем больше и гуще «жирных» российских солдат у границ Украины, своим отвлекающим маневром делают попытку скрыть просчёты власти», — отметил Иван С.

«Не удивлюсь, если Украина будет встречать хлебом и солью», — написал Саша Б.

Встреча «хлебом-солью». Украина

«Уже было и 200, и 40, и 100 тысяч! Уже привыкли!!!» — добавила Елена Е.

«Как они могут стягивать? Вы ж на Донбассе с ними воюете, не так ли? Вы что, народ за идиотов держите?» — возмутился Игорь Т.

«А за себя нечего написать? Эсминец США вошёл в Чёрное море, это нормально?» — спросила Ольга В.

«Не надоело самих себя постоянно пугать???» — не понимает Тамара Р.

«Скорее бы развязка», — отреагировал Крыша Улетела.

«Интересно, ещё остались люди, которые верят в эти «страшилки?» — спросил «Дон Корлеоне».

«Вы же первые захотели в войнушку поиграть», — подытожила Татьяна Б.

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