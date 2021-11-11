В Италии предложили России провести военные учения в Карибском море
Россия в ответ на военные учения НАТО в Чёрном море могла бы провести манёвры в подбрюшье США — в Карибском бассейне. Такое предложение выдвинули пользователи соцсетей в Италии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Ранее в Чёрное море вошли флагман Шестого флота США Mount Whitney и вооруженный крылатыми ракетами эсминец Porter. На это отреагировал министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявив о стремлении Вашингтона «наращивать политику сдерживания РФ»
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«Это должно быть настоящее зло, чтобы рассердить Лаврова. Это один из самых вдумчивых государственных деятелей в мире. Я бы хотел, чтобы на Западе был кто-то вроде него», — пишет пользователь Biff.
«Остерегайтесь собак, которые пытаются вас спровоцировать», — призвал Бенито Л.
«Пусть сдерживают, собака, которая лает, не кусает», — вспомнил поговорку Мари М.
«Они не хотят признавать, что потеряли мировое господство! Народ без истории!» — возмущается Джанни Ф.
«Я бы посоветовал России провести учения на Карибах, чтобы сдерживать представителей «глубинного государства», которые в настоящее время контролируют страну», — предложил Норман.
«Им страшно, поэтому они очень хотят показать миру, что они сильные и по-прежнему являются хозяевами. Но страх сдерживает их, поскольку они не находятся в безопасности, как 75 лет назад», — считает Пьетро М.
«НАТО во главе с американскими террористами должно оправдывать свое существование, а это значит, что им нужны войны, а Россия является их нынешней целью, а Китай остаётся на разогреве», — пишет ещё один пользователь.
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