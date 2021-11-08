Москва, , 15:14 — REGNUM Военные учения стран — участников НАТО в Чёрном море связаны со стремлением наращивать политику «сдерживания» России, заявил 8 ноября глава МИД Сергей Лавров.

Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я думаю, что учения НАТО связаны со стремлением США и их союзников наращивать политику сдерживания РФ», — сказал Лавров он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсией.

Министр отметил, что данные действия нарушают положения, которые закреплены в Основополагающем акте Россия — НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженный крылатыми ракетами американский эсминец Porter и флагман Шестого флота Mount Whitne находятся в акватории Чёрного моря.

Штабы Шестого флота ВМС США и морские силы поддержки сателлитов по НАТО начали военно-морские операции в акваториях Средиземного и Черного морей.