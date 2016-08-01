В акватории Чёрного моря в ноябре 2021 года находятся несколько кораблей военно-морских сил США. Также там замечены стратегические бомбардировщики американских военно-воздушных сил.

По официальной версии, они принимают участие в многонациональных учениях в Черноморском регионе. Их проводит Объединённое командование Вооружённых сил США в Европе.

Между тем, как подчеркнули в Минобороны РФ, внеплановые действия американских сил создают многонациональную группировку «в непосредственной близости от российской границы». Это является дестабилизирующим фактором.

Одна из целей всех этих действий — «военное освоение территории Украины», подчеркнули в Минобороны.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.