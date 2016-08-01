В Минобороны РФ назвали цели присутствия ВМС США в Чёрном море
Действия флота Соединённых Штатов в Чёрном море могут быть направлены в том числе на военное освоение территории Украины. Об этом 9 ноября заявили в Министерстве обороны РФ.
Бомбардировщики ВВС США пролетели в 100 км от границы России
Два стратегических бомбардировщика ВВС Соединенных Штатов выполнили внеплановый полет над Черным морем в 100 км от границы России, сообщили в Минобороны РФ.
В Союзе молодежи Турции назвали постановочными учения США в Чёрном море
Американские военные корабли заходят в Чёрное море для того, чтобы напугать и создать для России и Турции дискомфорт, но по большей части учения США в этом регионе постановочные. Об этом рассказали представители Турецкой молодёжной ассоциации (TGB), сообщил 8 ноября телеканал РЕН ТВ.
Лавров: учения НАТО в Чёрном море связаны с желанием США сдерживать РФ
Военные учения стран — участников НАТО в Чёрном море связаны со стремлением наращивать политику «сдерживания» России, заявил 8 ноября глава МИД Сергей Лавров.
Подлодки ЧФ «встретили» эсминец США Porter ударом «Калибрами» по кораблям
Подводные лодки Черноморского флота «Ростов-на-Дону» и «Великий Новгород» отработали удар ракетами «Калибр-ПЛ» по отряду кораблей условного противника, сообщила 3 ноября пресс-служба флота.
Военные учения были проведены на фоне появления в Чёрном море эсминца ВМС США USS Porter.