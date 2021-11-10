О новом витке военного напряжения вокруг Украины в связи с применением ВСУ в Донбассе беспилотника «Байрактар» и сообщениями американской стороны о якобы стягивании российских войск к границам с Украиной, а также в связи с вводом военных кораблей США в Черное море рассказали украинские журналисты в статье украинского издания «Страна».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пусковая установка

Читайте также: «Белый господин приплыл!» — Киев приветствует корабль США в Черном море

«Не исключено, что ввод американских кораблей в Черное море призван неким образом сгладить ситуацию с «Байрактаром» иатакой ВСУ на Старомарьевку. Чтобы потом заявлять, как США «напугали русских» и не позволили им в очередной раз напасть на Украину. Но рост напряжения, безусловно, создает угрозу того, что ситуация может выйти из-под контроля и сорваться в открытый конфликт в любой момент», — говорится в статье издания «Звездно-полосатый рейс. Почему после скандала с «Байрактаром» в Черное море вошли корабли США».

Материал «Страны.ua», посвященный обострению в Донбассе и последующему за ним входу кораблей США в Черное море, обсудили на YouTube-канале «Страна.ua». Многие указали на то, что США норовят спровоцировать войну и подбираются все ближе к российским границам.

«Видимость создают. Что типа — Украина мы с тобой. А если что будет серьёзное, то сбегут, как из Грузии или Афганистана… Трусы», — добавил Роман П.

«Америка так и норовит руками Украины спровоцировать военный конфликт! Чувствую, что много крови таки прольётся…» — написал SANREM.

«Кому ещё неясно, что США добиваются войны с Россией чужими руками? Кто майдан замутил? Кто его спонсировал? Печеньки раздавал?» — добавил Игорь Ф.

(сс) Ivan Bandura Майдан на Украине

«Грузин они уже поддержали, ага…» — пишет Alex M.

«После бегства из Афгана, Штатам нужно показать, что они всё ещё мировые полицейские. И в том числе показать это самим себе», — отметил Sanya Mir.

«Накрутят хвост «полосатикам», за усы потягают — и дадут они дёру, как и обычно происходит в последнее время в их «играх» с «мишуткой», — не без иронии добавил Юрий Крымский.

«Неужели 2008 год был так давно, что сценарий все успели забыть?» — отреагировал Герман Р.

«Присматривают место для базы», — прокомментировал действия США «Григорий Первый».

Читайте также: «Какая «аннексия»? Это Украина оккупировала Крым с 1954 по 2014 год!»

«Как бы Украина ни обостряла обстановку, от нее практически ничего не зависит. Она как была обыкновенной пешкой в игре мировых игроков-гроссмейстеров, так ею и осталась. И жертвовать ею в игре ради того, чтобы выиграть партию, будет зависеть от игроков, эту партию разыгрывающих», — считает Александр П.

President.gov.ua Каратели, погибшие на войне в Донбассе

«На фоне украино-американских провокаций что должна делать Россия? Правильно. Укреплять сухопутные и воздушные границы, что она и делает. Почему в этом случае Украина делает круглые глаза и удивляется, что Россия передислоцирует свои войска?» — не понимает Влад К.

«Всё-таки, люди, не поймут США, что эта война, которую они хотят развязать, ничего не сулит им хорошего. Ведь не получится отсидеться за океаном — ракеты и там достанут. Что-то всё напряженней становится ситуация. НАТО как бы невзначай оказалось у наших границ в прибалтийских странах, Украине, Грузии, в Чёрном море. И говорят, что Россия «агрессивная». В 1941 году немцы так же подходили к нашим границам — тогда ещё СССР. Говоря и заключив с нами мирный договор, а потом напали. Вот и сейчас топчутся у границ, говоря, что всё нормально. Как бы опять не напали, но это уже не будет так молниеносно и неожиданно. В этот раз есть чем ответить, это вам не 1941 год, когда наши воевали с ружьями против танков», — подытожил Радик Б.

(сс) U.S. Navy photo USS Porter

Читайте также: В Минобороны РФ назвали цели присутствия ВМС США в Чёрном море

Напомним, 9 ноября в Министерстве обороны РФ заявили, что действия флота Соединённых Штатов Америки в Чёрном море могут быть направлены в том числе на военное освоение территории Украины.