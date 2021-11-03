Москва, , 16:49 — REGNUM Украина заняла Старомарьевку ради политических дивидендов, для демонстрации бессилия России и ДНР. Об этом 3 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM военнослужащий народной милиции ЛНР с позывным «Старший лейтенант Сомнение».

Бойцы Армии ДНР Dokonline.com

«Несмотря на то, что противник неоднократно доказал, что умеет находить удобные места для «операций с ограниченными целями», использовать военные операции в политических целях и наоборот конвертировать политические факторы в то, чтобы создавать «народным милиционерам» серьёзные военные проблемы, командование ВСУ у нас почему-то традиционно принято недооценивать», — заявил собеседник агентства.

«Эти люди неоднократно доказали, что могут, например, за счёт численного превосходства обкопать нашу выгодную позицию несколькими своими «невыгодными», взять её и подходы к ней под постоянный перекрёстный огонь и сделать дальнейшее удержание ранее выгодной позиции весьма затруднительным. Например, так посёлок Коминтерново в ДНР оказался почти на линии фронта и обезлюдел», — сообщил военнослужащий.

«Аналогично они в свое время (зима 2016−2017 гг.) успешно использовали ротацию подразделений ДНР в районе Авдеевской Промзоны, чтобы продвинуться в этом районе и занять удобные позиции», — отметил собеседник.

«В начале 2020-го, используя очередной «режим прекращения огня» и «разведение в районе Золотого», ВСУ «прыгнули» на километр в «серую зону» перед позициями НМ ЛНР, оборудовав на старом пожарном пруду (координаты в Гугле/Яндексе — 48.688 713, 38.592 159) опорник «Баня» (в НМ ЛНР он называется «Бассейн») и месяц корректировали оттуда огонь своих миномётов и артиллерии по позициям НМ ЛНР, пока их не выбили из этого опорного пункта. На Яндекс-карте уже достаточно давно видна траншея, ныне соединяющая этот опорник с позициями НМ ЛНР», — рассказал военнослужащий .

Старший лейтенант Сомнение «В данном случае ВСУ, перекинув через реку в районе Старомарьевки понтонный мост, провели очень хорошо продуманную и просчитанную акцию, ориентированную первоначально исключительно на получение политических дивидендов. Это была одновременно и демонстрация гражданам ДНР и гражданам РФ, живущим в ДНР, того, что ни ДНР, ни Россия не способны их защитить, и, помимо этого, угроза всем наказаниями за сотрудничество с ДНР».

«Мирное население Старомарьевки, соответственно, становилось при этом, на первое время, щитом для введённых в село украинских войск и сильно ограничивало применение НМ ДНР своего тяжёлого вооружения», — подытожил собеседник.