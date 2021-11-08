Власти Татарии в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции приняли решение ввести QR-коды на проезд в общественном транспорте сначала для граждан старше 60 лет, а затем и жителей с 18 лет. Исключение составят только пассажиры с медотводом от вакцинации. Анонсировал нововведение глава региона Рустам Минниханов, объяснив решение неблагоприятной ситуацией и указав на недостаточный темп вакцинации.

Александр Полегенько ИА REGNUM Проверка QR-кода

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Вместе с тем председатель Ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергей Тепляков заявил, что никаких алгоритмов действий пока не разработано, введение QR-кодов в автобусах Казани ни с кем не обсуждалось. Перевозчики ждут постановления правительства республики, в котором будут чётко прописаны новые правила. Тепляков отметил, что подготовлены вопросы, которые больше всего беспокоят перевозчиков, и все нюансы будут обсуждаться.

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Неимоверное количество комментариев оставили жители Татарии в соцсетях на предпринимаемые действия региональных властей по сдерживанию распространения коронавируса именно таким способом. В большинстве своем резко отрицательные. Досталось и достаточно сдержанному в «коронавирусной политике ограничений» Минниханову, которого обвинили в «предательстве своего народа».

«Ну что, перевозчики, дождались, и до вас добрались. Сворачивайте ваш бизнес, приплыли. Видимо, не только торговля, кафе должны страдать. Интересно, кто следующий?» — спрашивает Наталья З.

«Когда такая обстановка, никто и ни с кем обсуждать за круглым столом ничего не будет. Наивность транспортников удивляет», — иронизирует Валера С.

Mos.ru Е. Самарин QR-код

«Совсем уже умом тронулись! Это сколько будет стоять каждый автобус, пока все войдут? Лучше бы обязали всех пассажиров носить в транспорте маски», — написала Ирина М.

«Прививка добровольная, но обязательная», — добавил Саша Б.

«Докатились, уже в автобусе QR-код», — написала Ульяна М.

«Просто правительству, как всегда, нужно было выпендриться и быть первыми в России! Лучше бы что-то полезное для граждан сделали», — считает Ирина.

«Давайте не ездить на транспорте месяц, посмотрим, как они завоют, когда пустые автобусы ходить будут», — предложил Эдуард Н.

«Интересно, как будет выглядеть пропускной режим в автобус, особенно в час пик?» — спрашивает Дмитрий К.

«У нас только маршрутки в час пик битком. Водители и рулят, и за кондукторов, осталось ещё и коды проверять», — добавила Наталья С.

«Для обозленного народа, прождавшего полчаса автобус на остановке, это будет точка кипения», — поделился мнением Ильфат Ф.

«И в туалет будем ходить с QR-кодом, дурдом», — заявил Андрей К.

«Весёлое время настаёт, ой весёлое», — пишет Александр К.

«Тут главное оштрафовать, всё остальное второстепенно», — возмущается Сергей Н.

«Скоро заставят дышать только тем, у кого есть QR-код», — считает Наиль З.

«Автобусы пустые будут. Вот таксисты обрадуются! И так уже почти все в такси ездят», — ответила Надежда П.

«Только одни стены на пути народа. Душат и душат. Зарплату поднимать не хотят, а вот цены — в разы. С работой ограничили со своими вакцинами и кодами. Теперь и до общественного транспорта добрались. Так, может, и нам положить на уплату всех услуг… Жаль, что чиновники не читают наши мысли в комментариях. Да и не особо-то они вообще нас желают видеть и слышать», — уверен Сергей С.

Светлана С. отметила, что «город за два часа пешком обойдешь, как раз для лёгких зарядка».

«Сами ездите там, мы будем ходить пешком или на животных ездить! Лошадей не отменяли!» — констатировала Миляуша З.

«Все на велики! Когда понесут убытки, свой же карман и зашьют. Обычным-то людям ничего не принадлежит, всё в клановом распоряжении верхушек, вот и пусть доят свой пустой карман», — призывает Татьяна В.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Водитель автобуса в маске

«Очень сильно раздражает введение кодов! Такое чувство, что по нарушению наших прав республика решила быть первой в стране!» — возмущена Batolga.7105.

«Отмените коды, пожалуйста, услышьте народ!» — добавила D.a.r.y.a.

«Государство не может позволить болеть и лечиться просто так, бесплатно, а значит, надо проявить обеспокоенность и из каждого утюга орать про вакцину и её противников? Человек настолько беспомощен, что за ним нужно постоянно следить и направлять туда, где он оставит побольше денег. Сейчас всё больше бизнеса открыто с госучастием, а малый бизнес только с куар-кодом?» — удивлена Tatyana_karimova_life.

«Всевышний решает, кому жить, а кому умереть. Хозяевами нашей жизни стали уже!» — оставил гневный комментарий пользователь Eda_kazan1.

«Хватит издеваться над народом!» — добавила Di_ka 26 .

«Отмените принудительную вакцинацию, отмените коды! Мы свободные люди, мы вам не рабы! Услышьте народ!» — присоединилась Sherbakovanatalia12.

«Я теперь не горжусь, что родилась в этом городе, потому что вижу, как вы нарушаете мои права и окружающих. Откройте Конституцию, прочтите. Хватит творить, что вам хочется!» — заявила Alena_lybomudrova.

«Почему не вводите QR-коды на полиомиелит, дифтерию, коклюш, краснуху? Коды нужны ещё туберкулезникам, которые гуляют на свободе. Их тоже надо обозначить, пусть носят клеймо на лбу. Что за дискриминация человека? Позор!» — утверждает Lenka.netlenka.

«Вот это забота о здоровье граждан! Завтра в нашем садике отстранят от работы прекраснейших воспитателей, а детей из 3−4 групп, как тараканов в банке, соберут в одной группе. И тут, здравствуйте, всякие ОРВИ, бронхиты, сопли и тому подобное. Сразу видно, как вы бережете здоровье наше и наших детей», — ошарашена новостью Katariosem.

Поток недовольных комментариев с каждым часом растёт. На что ещё пойдут власти республики, а может, и страны, чтобы сдержать распространение коварного заболевания?

«Сегодня моего супруга отстранили, на что нам сейчас жить. У него аллергия с детства, а ему не дают медотвод», — написала 8 ноября Svetlanakhairullina.

«Меня отстраняют от работы. Я единственный кормилец в семье. Что мне делать?» — просто крик души написан пользователем reno_d82.

«Разве общественный транспорт существует не за счет налогоплательщиков? Почему идет дискриминация по принципу привит/не привит? Тогда и налоги берите только с тех, кто привит. То же самое касается театров и музеев», — добавил Zifa_studio.

«Вы предали свой народ!!! В отставку вас!!!» — была категорична по отношению к Минниханову elka0807.

«Минниханов, Вы разочаровали! Отмените коды, верните народу доверие к вам!!!» — написала saida.shigapova.

Новые ограничения породили всплеск количества желающих привиться. Народу в пунктах вакцинации тьма, скапливаются огромные очереди. О соблюдении социальной дистанции нет и речи. Число не желающих, но вынуждаемых привиться выросло в разы. Сохранить место на работе, посетить мероприятия, да и просто проехать на общественном транспорте без заветного QR-кода становится всё сложнее, и не только в Татарии.

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