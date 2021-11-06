Казань, , 14:09 — REGNUM В Татарии принято решение ввести QR-кодв на проезд в общественном транспорте для граждан старше 60 лет. Об этом сегодня, 6 ноября, заявил глава Татарии Рустам Минниханов.

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Речь идёт о том, что граждане старше 60 лет смогут пользоваться общественным транспортом только при условии вакцинации против коронавируса. Исклбчение составят пассажиры с медицинским отводом от вакцинаии.

При этом Минниханов подчеркнул, что через две недели в Татарии планируется ввести системы QR-кодов для граждан старше 18 лет.

По словам Минниханова, к такому решению власти Татарии пришли из-за того, что масочный режим якобы повсеместно нарушается.