Цель двухдневного визита директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бёрнса в Москву состояла в «предупреждении» России о недопустимости военной агрессии против Украины. Об этом 6 ноября сообщил телеканал CNN.

Cia.gov Эмблема ЦРУ

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Новость обсудили в украинском телеграм-канале Klymenko Time и в телеграм-канале украинского политолога Михаила Чаплыги. Многие скептически отнеслись к сообщению CNN, указав на то, что истинные причины визита, скорее всего, скрыты.

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«Я думаю, под этим завуалированным предупреждением кроется что-то другое. Вряд ли для предупреждения надо ехать в страну», — отреагировал Grey Earl.

Cia.gov Уильям Бёрнс

«Байден хочет встречи с Путиным. Чего непонятно? У них свои расклады, хм. Точно не Украина, а Китай, например. Это очень дяди крутые», — добавила Таня.

«Как вариант, не получилось скрыть поездку для тайных переговоров и придумали причину для общественности», — отметил Dmitry.

«Так всем и рассказали, о чем перетерли в Кремле взрослые дяди. В Вашингтоне каждый туалет прослушивается, вот директор ЦРУ и пригреб в Россию, чтобы лишних ушей не было», — пишет Владимир У.

«В Кремле паника, собирают чемоданы», — иронизирует R Ro.

«Властители мира, блин. Где Америка и где Украина с Россией. Пусть за своими границами следят», — отреагировала Ольга.

White House Джо Байден и Владимир Путин. 2011

«Так у них доктрина такая, что США — это пуп Земли. Вот и лезут постоянно со своим уставом в чужой монастырь», — ответила Ольге Марія Олександрівна.

«Россия на своей территории может делать всё, что угодно, как и любая другая независимая страна», — добавила Таисия.

«Хотят, думаю, любым способом сделать заварушки», — написала Виктория К.

«Очень смешно. Для этого необязательно лететь целому црушнику с большой делегацией», — отметила Наташа.

«По-любому там другие договоренности. Наша страна «мазком», — добавил Александр.

«Вот верю…, верю…, что истинных причин визита… нам не озвучат…» — отреагировал Николай Ч.

«То есть подталкивание к эскалации идёт полным ходом? Нет, нет, другие пусть воюют, нам уже хватит. Да и вообще — мы третий сорт, не справимся, поручите достойным», — пишет S. Sh.

«Украину уже не толкают. Ее янки пинками гонят», — ответил ему Егор.

«Вообще, российские войска возле Белорусский границы. Но это не так важно», — смеется Ольга.

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Напомним, ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о том, что сообщения американских изданий Politico и Washington Post о «стягивании» российских войск к украинским границам не соответствуют действительности.

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