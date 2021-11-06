Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Директор американского Центрального разведывательного управления Уильям Бернс посещал Москву для того, чтобы «предупредить» Кремль о недопустимости каких-либо действий против Украины, а также выяснить, какие намерения есть у России. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.

США и Россия

По данным этих источников, президент США Джозеф Байден отправил директора ЦРУ Бернса в Москву, чтобы «предупредить Кремль, что США внимательно следят за увеличением числа войск близ границы с Украиной».

Утверждается, что после поездки в Москву Бернс лично связалася по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы «умерить напряженность» между Москвой иКиевом.

Кроме того, на Украину якобы отправился высокопоставленный чиновник Государственного департамента США, чтобы «поддержать усилия главы ЦРУ». Зеленский же отметил, что напряженность между Россией и Украиной возросла на фоне энергетического кризиса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор ЦРУ Бернс был в Москве и встречался с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым, а также директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Об итогах этих встреч было доложено президенту России Владимиру Путину.

Стоит отметить, что напряженность между Россией и Украиной связана с тем, что Киев отказывается выполнять Минские соглашения и вероломно продолжает боевые действия против народных республик Донбасса, в которых проживают граждане РФ.