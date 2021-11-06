Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов в стране. Об этом 5 ноября украинский лидер сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Подписал антиолигархический закон, коренным образом меняющий отношения между крупным бизнесом и политиками, — отметил он. — Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии».

Читайте также: Президент Украины подписал закон об олигархах

Новость обсудили в телеграм-канале «Первый независимый» и на YouTube-канале Klymenko Time. Многие указали на то, что если бы не украинские олигархи, то Зеленский не стал бы столь известным юмористом и неизвестно, кем бы он был сейчас. Иные также указали на то, что закон будет работать против неугодных власти бизнесменов (олигархов).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Деньги

«Да нигде бы он не был бы, если бы [украинский бизнесмен Дмитрий] Фирташ не пропихнул бы на [телеканал] «Интер»!!! А потом [украинский бизнесмен Игорь] Коломойский на «1+1»! Бизнес-проект «Квартал 95» профинансирован Коломойским!!! Был бы он никем… Если бы не олигархи!!! Вложенные деньги олигархов, конечно, он уже давно отработал!!! Это понятно! Вот только вопрос: сможет ли он… [против] Коломойского санкции ввести??? Если борьба с олигархатом — так по полной программе!!! А не очередная пыль в глаза народу!!!» — отреагировала Александра_ В.

«Пустышка, а не закон. Просто у неугодных олигархов смогут отжимать СМИ. Всё», — добавил Сергей С.

«Это он приговор подписал себе!..» — считает Саша.

«Ворон ворону глаз не выколет», — отреагировала Люда.

«Так уже ж нет их — олигархов! Медведчука ж изолировали уже!?» — с сарказмом задался вопросом Олег П.

«Да, как просто — подписал и всё, борьба с олигархами — это жёсткая кровавая борьба…» — отметила Таисия.

«Ну давай, с кондитера (Петра Порошенко. — М. Р.) и начинай!» — призвал Николай К.

«Как я понял, этот закон будет действителен исключительно против Медведчука, остальные олигархи не попадут под юрисдикцию этого закона», — считает Kotis Sarmat.

«Эх! Не то слово «заживем»!!! Это настоящая пэрэмога (победа. — М. Р.)!!! Зеленский, наконец, наложит на себя санкции!!! Вот он — настоящий гарант конституции и закона!!!» — не без сарказма добавил Николай А.

«Это чтобы на месте усидеть, не более. Трус», — отреагировал Sun Day.

«Потерял народ веру в человеческие качества Зеленского. Лжец», — подытожил Max.

Читайте также: «Начало конца Зеленского?» — Сеть о расследовании об офшорах Зеленского

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский стал фигурантом «досье Пандоры» — крупного расследования международного консорциума журналистов.

Читайте также: «Уровень цинизма зашкаливает» — у Зеленского считают офшоры нормой