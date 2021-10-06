6 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление главы парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» Давида Арахамии, который не видит ничего плохого в офшорах президента Украины Владимира Зеленского.

Мирослава Романенко, , 21:24 — REGNUM Глава парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия не видит ничего плохого в офшорах президента Украины Владимира Зеленского. Он также отметил, что у него самого было много офшорных компаний, а на данный момент такие есть у его супруги. Об этом политик заявил на брифинге, сообщает 6 октября «Украинская правда».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«У меня, кстати, много было офшоров. Я это открыто в декларации даже показал. Сейчас на жене один офшор с Сейшел. Это нормальный процесс», — сказал политик.

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Заявление украинского политика обсудили в социальной сети Facebook на странице канала «112 Украина». Также заявление политика обсудили читатели телеграм-каналов «Шептун», «Бородатая Бабушка» и Klymenko Time. Многие критически отнеслись к словам Арахамии, отметив, что в отношении к украинскому народу заявление политика является издёвкой.

«Какая прелесть! И это представитель власти…» — отреагировала Татьяна А.

«Они просто берега потеряли, даже не понимают, в чём проблема», — написал Сергей Г.

«Конечно, не видит ничего плохого в том, что президент страны и сам Арахамия не платят налоги в бюджет страны, а с народа снимают последнее», — добавила Алла Г.

«Эти клоуны уже скоро воровство из бюджета признают подвигом во благо Украины», — отметил Вячеслав Р.

«Тут украинцы на коленях клубнику и виноград, и черешню едут собирать, чтобы год себя и семью прокормить, потому что страна не кормит, а эта обезьяна небритая из непонятно какой горы или пещеры вылезла, про такое говорит… Блин, у меня мозг взрывается… Как так можно не любить свой народ?..» — не понимает Саша Т.

«Ребят, сколько ещё мы будем молча смотреть на пробитие очередного дна этими сволочами? Это просто стыд…» — отметил ММА.

«А налоги платить кто будет… Чё он тогда получает деньги в виде з.п. с бюджета, который пополняется налогами?.. Используешь офшоры — не получай с бюджета ни копейки!» — добавил Aleksandr.

«Хорошие офшоры у кого надо, а плохие офшоры у кого не надо», — отметил Влад.

«Следующий этап: ну да, раздаём мы конверты с деньгами нашим депутатам, 30−40 тыс. долл., ну и что? Что в этом плохого?» — пишет «Константин Kos10000».

«Формулу «в офшорах нет ничего плохого» можно продолжить: «как нет ничего плохого и в том, что граждане укрываются от налогов», — отреагировала Алла С.

«Уровень цинизма и наглости зашкаливает. Хватит платить нормальным гражданам эти непосильные налоги в виде 20% ПДВ (НДС — М .Р.), тарифов…» — добавила НаталІя Д.

«Просто шикарно. У них есть офшоры, а мы должны платить налоги. На какое политическое будущее слуги после этого скандала рассчитывают?» — задалась вопросом Зоя Д.

«Действительно, ничего плохого. Уходить от налогообложения хорошо же? Особенно будучи во власти. Особенно в нищей стране. Особенно разворовывая скудный бюджет. Надо же ворованное куда-то складывать», — написала Elena.

«А шо ж тогда зарплаты в конвертах плохо? Они, значит, тоже никого не компрометируют! Почему же с ними тогда типа борются? Или это другое опять?» — не понимает MBS.

«Самое страшное, что сейчас у власти аферисты в чистом виде… Воры плюс аферисты. И они уверены в своём втором сроке. Это пугает», — отметила Mari90.

«Т.е. кто работает и получают з.п. в конвертах, тоже все ок. Спасибо, друг, попрошу, чтоб перевели на конверт всю з.п., и налоги тоже в конверт», — пишет Yahooshkiii.

«Ну так это не их, а наша тупость. Мы же продолжаем это терпеть!» — подытожил «Просто Имя».

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