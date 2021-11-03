Новую вакцину от COVID-19, разработанную львовским Институтом биологии клеток Национальной академии наук Украины, начали испытывать в лаборатории польского города Гданьск, сообщает 2 ноября телеканал «Украина-24».

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

В случае успешного завершения проверки препарат будут выпускать в указанном учреждении в таблетках или в виде спрея. По словам создателей вакцины, для ее разработки был применен синтез белков в клетках дрожжей. Речь идет о гуманизированных дрожжах, быстро растущих в простой среде, что позволяет добиваться низкой себестоимости препарата.

Кроме того, в Институте биологии клеток также создали инъекционную вакцину, в основе которой использовали очищенные белки вируса. Данный препарат испытывают на мышах.

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Леся из СТРАНЫ», «Наглый», «Инсайдер UA», а также в социальной сети Facebook на страницах канала «112 Украина» и издания «Шарий.net» (также на странице издания в социальной сети «ВКонтакте»). Среди комментирующих встречались те, кто позитивно оценил сам факт появления украинского препарата для вакцинации от COVID-19. Немало комментирующих скептически отнеслись к информации об испытаниях украинской вакцины, также не понимая, почему испытания проводятся в Польше.

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«Наши мыши отказались от экспериментов», — написала Mari90.

«Бедные мыши, за что им это? А если серьезно, у нас нормально даже… «Дию» (украинский аналог «Госуслуг». — М. Р.) не могут сделать уже не первый год, я представляю, что там за вакцина», — отреагировала Nadezhda.

«Какая вакцина, если даже своих мышей нет?» — не понимает 217ir398.

«Испытывать будут на украинских заробитчанах?» — задался вопросом Олег С.

«Насколько я понимаю, сами не смогли довести разработку до конца и слили/продали наработки Польше», — предположил Максим Р.

(сс) Mstyslav Chernov Палата для больных COVID-19. Украина

«Если что, «мы, мол, пытались»… Главное, заявку подать, быть в струе», — пишет Игорь О.

«Да почему же в Польше?.. Мышей украинских куда дели?» — поинтересовалась Елена Ш.

«Почему испытывают на мышах, а не на политиках?» — шутит Stanislav.

«Я так понимаю работали в содружестве с британскими учёными?..» — задался вопросом Никола С.

«Что бы ни делали украинские учёные, а в итоге всё равно горилка получается», — смеется Александр У.

«Сколько зарубежные учёные ни пробовали, но на дрожжах получается только самогон!!!» — также иронизирует Александр Николаевич.

«Газ — Молдове, кислород — Индии, вакцина — Польше…» — задумалась Ksenia P.

«Может, лучше не надо уже разрабатывать? Чтобы потом не было очень стыдно…» — отреагировал Святослав.

«А на украинских крысах тестировать не пробовали? Может, крыс не хватает или результаты пугают?» — спросил Юра.

Kapa65 Крыса

«Таки уникальная, не соврали», — добавил Alex.

«Предлагаю начать вакцинировать сразу всю западную Украину собственной разработкой», — пишет Денис.

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Напомним, ранее глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что нехватка кислорода в больницах города Одессы произошла из-за манипуляций заводов, которые в большинстве оказались в частных руках. Чиновник также отметил, что силовые структуры заинтересовались этим вопросом, «потому что есть подозрения, что это может быть также диверсия».